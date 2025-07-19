Tapu, Vergi, Harç... Hepsi buna bağlı! 2023 itibarıyla başladı '7 Eylül'e kadar uzayacak' Ev sahiplerini doğrudan ilgilendiriyor

2019 yılında çıkarılan 7194 Sayılı Kanun ile değerli konut vergisinin uygulanmasında, değerlerin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından değerleme uzmanlarına yaptırılması öngörülmüştü. Ancak, bu uygulama ise teknik ve idari eksiklikler ve kamuoyu tepkisi nedeniyle rafa kalkmıştı.

Bir süre sonra TÜRMOB tarafından hükümete sunulan öneriler arasında takdir komisyonlarının kaldırılması teklif edilmişti ancak hayata geçirilememişti. Emlak vergisi en geniş mükellef tabanına sahip olan vergilerden biri. Bu vergide en kritik husu ise esas alınacak değerdir.



Bu da her yıl yeniden değerleme oranının yarısı kadar artırılmakta, her dört yılda bir ise takdir komisyonları tarafından yeni birim değerler belirlenmektedir. 2026–2029 dönemine ilişkin bu değerler, 2025 yılı Haziran sonu ila Temmuz başında belediyelerde ve muhtarlıklarda ilan edilmiştir.



ODA TV'deki köşesinde yazan Yusuf İleri, belirlenen bu değerin tapu harcı, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, değerli konut vergisi gibi pek çok mali yükümlülüğü etkilediğini hatırlattı.



İLAN TARİHİNDEN İTİBAREN 30 GÜN

Anayasa Mahkemesi'nin 2023 tarihli kararıyla birlikte, artık sadece muhtarlar değil, her mükellef bireysel olarak takdir edilen metrekare birim değerine karşı dava açma hakkına sahip. Dava süreci hakkında bilgi veren İleri, şunları söyledi:





"Dava süresi, ilan tarihinden itibaren 30 gündür. İlanlar, büyük oranda Haziran sonu ila Temmuz başında yapıldı. Bu durumda 30 günlük süre adli tatile denk geldiği için, 7 Eylül 2025’e kadar uzayacaktır. Ancak yıl sonuna kadar dava açılabileceği yönünde yargı kararları olmasına rağmen bu husus tartışmalı ve riskli görülmektedir.

Yüksek değer savıyla davanın bu süreç de değil de emlak vergisinin tarh ve tahakkuk edildiği aşamada açılması halinde değer artışlarına yapılan itiraz mahkemeler tarafından dikkate alınmıyor"



"TEK BİR KİŞİ DAVA AÇABİLİR"

Cadde, sokak veya değer bakımından farklı bölgelerdeki her müstakil tespit için tek kişi tarafından dava açılmasının mümkün olduğunu kaydeden ileri, "Değer tespitinin fazla görülmesi halinde bu kararın tüm mükellefler yönünde geçerli bir hal alacaktır" dedi.



Mahkeme tarafından yapılacak olan keşifte 4 unsur üzerinde duruluyor. Bunlar ise şu şekilde:

