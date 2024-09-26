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Tapuda yeni sistem kapıda! Maliye kayıt dışılık ile mücadelede tuşa bastı! Tapu harcını ödemek istemeyenleri bir bir yakalayacak

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
26.09.2024 12:17
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Hazine ve Maliye Bakanlığı emlakta kayıt dışılığı önlemek için yeni bir adım daha attı. Bakanlık dünyadaki örnekleri inceleyerek tapuda gerçek değer üzerinden işlem yapılması için çalışmaları hızlandırdı. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı konu ile ilgili, "Alım satımlarda kazançların vergilendirilmesi anlamında hala çok sayıda boşluklar var" diyerek açıklamalarda bulundu.

Tapuda yeni sistem kapıda! Maliye kayıt dışılık ile mücadelede tuşa bastı! Tapu harcını ödemek istemeyenleri bir bir yakalayacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı kayıt dışılık ile mücadeleye son hız devam ediyor. Bakanlık emlakta yaşanan kayıt dışılık nedeniyle dünyadaki örnekleri inceleyerek tapuda gerçek değer üzerinden işlem yapılması için çalışmalarını hızlandırdı.

Gayrimenkul alım ve satımında tapuda beyan edilen tutarın yüzde 4'ü tapu harcı olarak ödeniyor. Bazı vatandaşlar ise satış bedelini düşük göstererek tapu harcını yatırmaktan kaçınıyor. Böylece hem alıcı hem de satıcı daa az vergi ödeme çalışıyor.

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BAKANLIK YENİ ADIMLAR ATMAYA KARARLI

Bakanlık ise gayrimenkul gelirlerinde kayıt dışılığı önlemek için yeni adımlar atmaya kararlı. Tespit edilen uyumsuzluklar ile ilgili gerekli adımlar atılıyor.

Gerçek alım satım bedelinin beyan edilmesini sağlamak amacıyla vatandaşları çeşitli yollardan bilgilendiren Bakanlık, değer artışı kazancı elde edenlerin beyanname vermesi gerektiğini, beyan döneminden önce hatırlatarak, yasal yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesini istiyor.

Milliyet'e açıklamalarda bulunan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, Türkiye'de bir değer karmaşası olduğunu ifade etti. Özelmacıklı, karmaşıklıklarının sigorta değeri, satış değeri, kira değeri gibi durumların olduğunu ifade etti.

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Özelmacıklı, "Bu noktada tapunun bir yol haritası var. Bu harita belirlendi. Türkiye'de değer haritası oluşması için çalışmalar başladı. Alım satımlarda kazançların vergilendirilmesi anlamında hala çok sayıda boşluklar var" şeklinde konuştu.

Ayrıca, Özelmacıklı, tapu harcında indirim yapılmasına dikkat çekerek sözlerini şu şekilde noktaladı:
"Bu noktada bizim önerimiz özellikle bir değer barışıyla berebar tapu harcında yapılacak indirim Türkiye'de gayrimenkullerin doğru değerlerde satılması açısından bir fırsat olabilir. Bu beyanı doğru beyan eden kişiler, tapu harcını daha düşük yatırabilir."

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