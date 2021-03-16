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Tatile gelen turist, Türkiye’de “ev”leniyor

EMLAK HABERLERİ  | 16.03.2021 11:59 | Son Güncelleme

Ülkemize gelen turistler İstanbul, İzmir ve Antalya'da tatil yaparken ev de almaya başladılar.

Tatile gelen turist, Türkiye’de “ev”leniyor

Antalya, Bodrum, Çeşme gibi turizm destinasyonlarının yanı sıra İstanbul ve İzmir’i gören turistler, hem yatırım hem de yaşamak için bu kentlerde ev almaya başladı. Gayrimenkul Pazarlama Uzmanı Dr.Ali Gökçiler, turizm sezonunun başlamasıyla birlikte talebin artacağını dile getirdi.

'TÜRKİYE'DEN EV ALIYORLAR'

Tüm dünyayı etkisine alan koronavirüsün yaraları tüm sektörlerde sarılmaya başlanıyor. Bu dönemi Post-Pandemi dönemi olarak değerlendiren Gayrimenkul Pazarlama Uzmanı Dr. Ali Gökçiler, “Biz pandemide bile Türkiye’nin ne kadar güçlü bir ülke olduğunu, dünyanın dört bir yanından ülkemizi yaşamak için tercih eden ülke insanlarıyla gördük. Şimdi turizm sezonu açılıyor. Ülkemize gelen turistlerin çok büyük bir kısmının ülkemizde yaşamak istediğini görüyoruz” dedi.

Türkiye’nin pandemi sürecinde sağlık altyapısının bu satışları etkilediğini anlatan Gökçiler, “Modern sağlık sistemi, yabancının ilgisini çeken en önemli unsur oldu. Türkiye’de dolarda rekabetçi kur politikasının da etkisiyle, ülkemizde gayrimenkul fiyatları daha cazip bir noktaya geldi. Bunlara bir de Türkiye’nin doğal güzelliği ve konut projelerindeki tasarım ustalığı eklenince ilgi dikkat çekici hale geldi. Satış ofislerimize gelen taleplerden de görüyoruz. İstatistikler de bunu söylüyor. Sağlık turizmi, resort turizmi direkt gayrimenkul sektörünü etkiliyor. Bu yıldan umudumuz yüksek” diye konuştu. Ruslar ve Almanların başı çektiğini belirten Gökçiler, “Ruslar yüzde 76,5, Almanların ise yüzde 64’ü tatil amaçlı gelmek için ülkemizden yatırım yapıyor. Ortalama gayrimenkul yatırımına ayırdıkları bütçe ise ortalama 1 milyon TL’den başlıyor. Burada yaşadıkları süre içerisinde de ekonomiye sağladıkları katkıyla da ciddi bir döviz getirisi sağlıyorlar” dedi.

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BREZİLYA HARİÇ BRIÇ ÜLKELERİ BURADA

Pandemi döneminde daralan ekonominin sonucunda satışa çıkarılan otel yatırımlarına da ciddi yabancı alıcı talebi olduğunu vurgulayan Gökçiler, “Önümüzdeki dönemde göreceğiz ki, ciddi ekonomik yatırımlar, yatırım şirketleri ve fonlar bu dönemi fırsata çevirerek ülkemize gelecekler” diye konuştu. Bu dönemde Türkiye’yi yabancı yatırımcıların markaj altına aldığını kaydeden Gökçiler, “Özellikle Çin ve Hindistan’ın başını çektiği Asya ülkeleri, Körfez Bölgesi ve Rusların önderliğindeki Doğu Bloku coğrafyası, büyük yatırım arayışları içerisinde. BRIC ülkelerinden Brezilya dışında gelişen ekonominin lokomotif ülkeleri ciddi bir arayış içinde. Özellikle turizm tesisi satın almak için kolları sıvadılar. Fırsatları değerlendirmek istiyorlar” dedi.

(İHA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
satın bakalım ülkeyi sonumuz ne olacak görecegiz
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