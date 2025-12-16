FİNANS

TCMB duyurdu: Kasım ayı Konut Fiyat Endeksi verileri belli oldu

Konut Fiyat Endeksi (KFE), kasımda aylık bazda yüzde 2,7, yıllık bazda yüzde 31,4 arttı.

TCMB duyurdu: Kasım ayı Konut Fiyat Endeksi verileri belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin KFE verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,7 artarak 204,2'ye çıktı.

KFE, kasımda yıllık yüzde 31,4 artış gösterirken bu dönemde reel artış yüzde 0,3 oldu. 3 büyük il için KFE değişimine bakıldığında, kasımda bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 2,5, Ankara'da yüzde 3, İzmir'de de yüzde 2,4 artış kaydedildi.

Endeks değerleri, geçen yılın aynı ayına göre İstanbul'da yüzde 31,7, Ankara'da yüzde 37,9, İzmir'de yüzde 31,6 yükseldi.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması'na göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, kasımda en yüksek yıllık artış yüzde 40,1 ile Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkari, Muş bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 21,9 ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye bölgesinde görüldü.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

