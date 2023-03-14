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  4. Tekirdağ TOKİ KURASI İSİM LİSTESİ! Tekirdağ TOKİ Süleymanpaşa, Saray, Muratlı, Hayrabolu KURA SONUÇLARI belli oldu!

Tekirdağ TOKİ KURASI İSİM LİSTESİ! Tekirdağ TOKİ Süleymanpaşa, Saray, Muratlı, Hayrabolu KURA SONUÇLARI belli oldu!

14.03.2023 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ Tekirdağ kura çekilişi sonuçları, 14 Mart 2023 Salı günü kurumun YouTube kanalında canlı olarak yayınlanmaya başlanan çekiliş sonucunda belli olacak. Süleymanpaşa, Saray, Muratlı, Hayrabolu ilçeleri için TOKİ Tekirdağ kura çekilişi sonuçları isim listesi, kurumun internet sitesinde erişime açılacak. Konuya ilişkin detaylar Tekirdağlılar tarafından merak konusu oldu. İşte 14 Mart 2023 Salı TOKİ Tekirdağ kura çekilişi sonuçları...

Tekirdağ TOKİ KURASI İSİM LİSTESİ! Tekirdağ TOKİ Süleymanpaşa, Saray, Muratlı, Hayrabolu KURA SONUÇLARI belli oldu!

TOKİ Tekirdağ kura çekilişi sonuçları YouTube'daki canlı yayın sonrası erişime açılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ucuz konut projesinde kura çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. TOKİ Tekirdağ kura çekilişi canlı izle ekranı internette araştırılıyor. İşte 14 Mart 2023 Salı günü yapılan çekilişe ilişkin detaylar ve TOKİ Tekirdağ kura çekilişi canlı izle ekranı...

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TEKİRDAĞ TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Tekirdağ kura çekilişi bugün (14 Mart 2023 Salı) saat 10.00 itibarıyla yapılmaya başlandı.

Çekiliş sonrası sonuçlar başvuruda bulanan kişilerin erişimine açılacak.

TOKİ kura sonuçları, çekilişin ardından e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.

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TOKİ TEKİRDAĞ KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

TOKİ TEKİRDAĞ KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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