Telefon fiyatına satılan da var, dudak uçuklatan rakamlar da! İstanbul'da 1+0 stüdyo daire fiyatı ne kadar? Kirası ne kadar?

2017’de yapımı yasaklanan 1+0 stüdyo dairelere 8 yıl sonra yeniden izin çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren karar sonrası özellikle büyükşehirlerde yatırımcıların ilgisi artarken gözler İstanbul’daki fiyatlara çevrildi. Ev sahibi olmak isteyenler "1+0 stüdyo dairelerin satış fiyatı ne kadar? Kirası ne kadar?" sorularına yanıt ararken; ilan sitelerinde 'Telefon fiyatına satıyorum' diyenler kadar, dudak uçuklatan rakamları isteyen de var.

Devrim Karadağ

Emlakta 1+0 modası başladı. 2017 yılında yapımı yasaklanan 1+0 stüdyo dairelere 8 yıl sonra yeniden izin çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre stüdyo dairelerin yeniden inşasına izin verildi. 1+1, 2+1, 3+1 ev almak için gücü olmayan ya da yatırım için fırsat kollayan yatırımcılar şimdiden sarı sayfadaki ilanları göz hapsine almaya başladı. Gayrimenkul sektörüne hareket getirmesi beklenen 1+0 stüdyo dairelerin satış fiyatı ve kirası ise merak konusu oldu. Büyükşehirlerde daha çok olan ve sayısının buralarda daha da artması beklenen 1+0'ların İstanbul'daki fiyatları ise dikkat çekiyor. Peki İstanbul'da 1+0 stüdyo daireler kaç paraya satılıyor? Kirası ne kadar? İşte yanıtı...

İSTANBUL’DA 1+0 STÜDYO DAİRE FİYATI NE KADAR?

İstanbul’da stüdyo daireler daha çok merkezi ilçelerde yoğunlaşıyor. Gayrimenkul uzmanlarına göre konumuna, bulunduğu siteye ve metrekare büyüklüğüne göre 1+0 dairelerin satış fiyatları 1,5 milyon TL’den başlayıp 3 milyon TL’ye kadar çıkabiliyor. Özellikle Beşiktaş, Şişli, Kadıköy ve Ataşehir gibi bölgelerde fiyatların daha yüksek olduğu belirtiliyor.

TELEFON FİYATINA SATILAN DA VAR AMA...

Ancak bunun yanında; ilan sitesine girildiğinde 270 bin TL'den başlayan satılık 1+0 dairelerinde olduğu görülüyor.

Bulunduğu konuma ve lüks yapısına göre ise satış fiyatı 40 milyona kadar çıkan 1+0'lar bulunurken, 450 milyon TL'lik bir ilan ise başı çekiyor.

1+0'LARIN KİRA GETİRİSİ AYLIK NE KADAR?

Kira fiyatları da konuma göre değişiklik gösteriyor. İstanbul’da 1+0 stüdyo dairelerin kiraları ortalama 15 bin TL’den başlıyor, merkezi bölgelerde 25 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Bu da yatırımcı için yüksek kira çarpanı ve kısa vadeli geri dönüş imkânı anlamına geliyor.

Ancak yine ilan sitesine girildiğinde 4 bin TL'den başlayan kiralık 1+0 dairelerinde olduğu görülüyor.

İstanbul'da 80 bin TL, 100 bin TL ve 150 bin TL'ye kiralanan 1+0'lar da mevcut.

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE YENİ DÖNEM: TALEP ARTACAK!

Uzmanlar, 1+0 dairelerin yeniden piyasaya girmesinin hem arzı artıracağını hem de özellikle öğrenciler, bekar çalışanlar ve yatırımcılar için yeni bir alternatif yaratacağını belirtiyor. Sektörde, önümüzdeki dönemde 1+0 projelere olan talebin artacağı öngörülüyor.

