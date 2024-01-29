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Tiny house nedir, cezası var mı? İmarsız arsaya tiny house yapılır mı?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
19.01.2024 18:19 | Son Güncelleme:
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Günümüzde birçok kişi koşullara ayak uydurmak için elinden geleni yapmakta ve yaşam alanlarını güzelleştirmeye çalışmaktadır. Bazı kişiler şehir hayatından uzaklaşıp doğa ile iç içe bir hayat sürdürmek için farklı konut tiplerine yönelmektedir. Bu konut tiplerinden biri de tiny house ismiyle ifade edilen ve taşınabilir niteliğe sahip olan evlerdir. Peki, tiny house nedir, cezası var mı, imarsız arsaya tiny house yapılır mı?

Tiny house nedir, cezası var mı? İmarsız arsaya tiny house yapılır mı?

İçindekiler

  • Tiny house nedir?
  • Tiny house cezası var mı?
  • İmarsız arsaya tiny house yapılır mı?
  • Tiny house kaç yıl dayanır?
  • Tiny house kaç paraya mal olur?

Ekonomik şartlardan kaynaklı birçok kişi konut ihtiyacını karşılamak için daha az maliyeti olan yapıları tercih etmektedir. Bu yapılardan biri de küçük ev olarak da isimlendirilen tiny house evlerdir. 2008 senesi ile 2012 senesi arasında ortaya çıkan küresel ekonomik kriz neticesinde özellikle batı ülkelerinde daha az masraflı olan küçük evlere talep artmıştır. Zaman içerisinde bu evler günümüzde de popüler hâle gelmiştir.

Tiny house nedir?

Birçok kişinin yaşam alanı olarak tercih edeceği ortamlardan biri doğa alanlarıdır. Yeşillik bir alanda yaşamak ve bir ev sahibi olmak çok sayıda kişinin hayallerinden biridir. Bu noktada tiny house denilen evler devreye girmektedir. Pek çok kişi için tiny house ne demek konusu da ayrı bir öneme sahiptir.

Küçük bir alanı kaplayan, içerisinde az eşya olan, sabit veya taşınabilir özelliğini taşıyan, şehir gürültüsünden uzak bir yerde konumlanan evler, tiny house olarak tanımlanmaktadır. Bu küçük evlerin klasik bilinen konutlara nazaran daha az masrafı vardır.

Tiny house cezası var mı?

Şehir karmaşasından uzak, sade bir hayat yaşamak isteyenlerin sıklıkla tercih ettiği yaşam alanlarından biri tiny house denilen küçük evlerdir. Bu evlerin en temel özelliklerinden biri taşınabilir olmasıdır. Mobil yani tekerli evler olarak da tabir edilen bu evler, karavan olarak da kullanılabilmektedir. Taşınabilir olmasının yanı sıra sabit olarak inşa edilen türleri de bulunmaktadır.

Bu evlerin istenilen alanlara inşa edilebilmesi için bazı durumlarda ruhsat iznine gereksinim duyulmaktadır. Yapı ruhsatı gerekli olan alanlara bu tür evlerin ruhsatsız olarak yapılması neticesinde belirli bir para cezası ile karşı karşıya kalınabilir.

İmarsız arsaya tiny house yapılır mı?

Tiny house denilen küçük evlerin inşasında alanında profesyonel firmalar ile çalışılması son derece önemlidir. Bu noktada tiny house imarsız arsaya olur mu konusunun yanıtı sorgulanabilir.

Bu tür küçük evler arasından kişiler taşınabilir olan versiyonu tercih ederse herhangi bir imar iznine gerek duyulmamaktadır. Yani bu küçük evlerin imarsız arazilere inşa edilmesi söz konusudur. Ancak taşınabilir yerine sabit bir küçük ev inşa ettirme düşüncesine sahip olan kişilerin öncesinde imar izni alması gerekebilmektedir.

Tiny house kaç yıl dayanır?

Tiny house olarak tabir edilen küçük evler sabit veya taşınabilir özellikte olabilmektedir. Bu evlerin kapladığı alan çoğunlukla 10 metrekare ile 30 metrekare arasındadır. Küçük olmasının yanı sıra içerisinde yaşayan kişi ya da kişilere konforlu bir yaşam alanı sunmaktadır. Ayrıca çevre dostu olduğundan doğaya herhangi bir zararları da olmamaktadır.

Bu küçük evler yaklaşık olarak 50 seneye kadar dayanabilmektedir.

Tiny house kaç paraya mal olur?

Tiny house inşa ettirmek isteyen kişiler için tiny house maliyeti konusu oldukça önemlidir. Maliyet konusu evlerin taşınabilir ya da sabit olmasına göre farklılık göstermektedir. Takvimler Ocak 2024'ü gösterirken, bu küçük evlerin fiyatları genel olarak 450 bin ile 900 bin arasında değişmektedir. Bu evler, insanlara doğa ile iç içe bir yaşam alanı sunmaktadır. Bu evlerin maliyetleri kişilerin ekstra istedikleri donanımlara göre de değişebilmektedir.

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