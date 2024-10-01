TOKİ 47 ilde 369 gayrimenkulü satışa çıkardı! Ayrıntıları belli oldu: Başvurular internet üzerinden

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ), 47 ilde 369 gayrimenkul satışı gerçekleştirecek. Satışa çıkacak gayrimenkullerin 151'i konut, 218'i ise iş yeri olarak ayarlandı.

AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞA SUNULACAK

Açık artırma usulü ile gerçekleştirilecek satışta üç farklı ödeme planı bulunuyor. Alıcıların yüzde 15 ya da yüzde 25 arasında bir peşinat ödeme zorunluluğu bulunuyor.

İŞTE O 47 İL:

Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Nevşehir, Ordu, Samsun, Siirt, Tokat, Trabzon, Uşak, Erzurum, Kars, Tunceli, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Aydın, Düzce, Gaziantep, Isparta, Manisa, Osmaniye, Mardin, Şanlıurfa, Yalova, Zonguldak, Konya, Kırşehir, Malatya, Kastamonu, Denizli.

EKİM AYININ İKİNCİ HAFTASI

TOKİ, 369 gayrimenkul satışını açık artırma yöntemiyle 16-17 Ekim 2024 tarihlerinde saat 10.30'da yapacak.