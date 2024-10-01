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TOKİ 47 ilde 369 gayrimenkulü satışa çıkardı! Ayrıntıları belli oldu: Başvurular internet üzerinden

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
01.10.2024 14:52
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ), 47 ilde 151 konut, 218 iş yeri olmak üzere toplamda 369 gayrimenkulü satışa çıkardığını duyurdu. Bunu duyan vatandaşlar ise ayrıntıları merak etmeye başladı. Peki, satışa çıkarılan bu gayrimenkullerden almak için ne yapılmalı? Ödeme planları nasıl olacak? İşte ayrıntılar...

TOKİ 47 ilde 369 gayrimenkulü satışa çıkardı! Ayrıntıları belli oldu: Başvurular internet üzerinden

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ), 47 ilde 369 gayrimenkul satışı gerçekleştirecek. Satışa çıkacak gayrimenkullerin 151'i konut, 218'i ise iş yeri olarak ayarlandı.

AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞA SUNULACAK

Açık artırma usulü ile gerçekleştirilecek satışta üç farklı ödeme planı bulunuyor. Alıcıların yüzde 15 ya da yüzde 25 arasında bir peşinat ödeme zorunluluğu bulunuyor.

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İŞTE O 47 İL:

Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Nevşehir, Ordu, Samsun, Siirt, Tokat, Trabzon, Uşak, Erzurum, Kars, Tunceli, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Aydın, Düzce, Gaziantep, Isparta, Manisa, Osmaniye, Mardin, Şanlıurfa, Yalova, Zonguldak, Konya, Kırşehir, Malatya, Kastamonu, Denizli.

EKİM AYININ İKİNCİ HAFTASI

TOKİ, 369 gayrimenkul satışını açık artırma yöntemiyle 16-17 Ekim 2024 tarihlerinde saat 10.30'da yapacak.

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Anahtar Kelimeler:
TOKİ açık artırma konut
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