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TOKİ 64 ilde açık satışı başlıyor: 20 bin konutun yeri belli oldu

TOKİ, toplam 64 ilde açık satış usulüyle 20 bine yakın konutu satışa sunacak. Konut satışları 15 Haziran – 17 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Yerler de belli oldu.

TOKİ 64 ilde açık satışı başlıyor: 20 bin konutun yeri belli oldu
Hande Dağ

TOKİ, yaklaşık 20 bine yakın konutu, 64 ilde satışa çıkıyor. Söz konusu proje, orta gelirli vatandaşların erişebileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşuyor. Konut satışları 15 Haziran – 17 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla satışlar gerçekleştirilecek. 2+1 ve 3+1 olmak üzere 20 bine yakın konut, 3 ayrı ödeme seçeneği ile vatandaşlara kurasız satılacak.

TOKİ 64 ilde açık satışı başlıyor: 20 bin konutun yeri belli oldu 1

FİYATLAR BANKA VE TOKİ WEB SİTESİNDE OLACAK

Vatandaşlar konutların satış fiyatı ve koşulları ile ilgili banka şubelerinden, TOKİ'nin web sayfasından (www.toki.gov.tr) bilgi alabilecek.

2,1 milyondan başlayan 18 bin lira taksitle seçenekleri bulunuyor. Üç ayrı seçeneğin olacağı kampanyada, peşin ödeyene yüzde 25 indirim yapıyoruz, yüzde 50 peşin ödeyene yüzde 8 ekstra indirim, 72 ay vade, yüzde 50 peşinatın yarısını şimdi yarısını 1 yıl sonra ödeyene de 60 ay vade imkanı bulunuyor.

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Açık satışlarda; gelir ve ikametgâh gibi koşullar aranmayacak. Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) vatandaşı olma, 18 yaşını doldurmuş olma ve eş ve kendi üzerine kayıtlı ev bulunmaması yeterli olacak. Vatandaşlara 3 ayrı satış alternatifi sunulacak. İlk modelde konut seçimini yapan alıcılar, peşin alımlarda yüzde 25 indirim indirimden faydalanabilecek. İkinci modelde yüzde 50 peşinat bedeli ödendikten sonra 72 ay vade, yüzde 8 indirim imkânı tanınacak. Üçüncü modelde ise yüzde 50 peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, yarısı ise 12 ay sonra ödenecek. Kalan bedel de 60 ay vade imkânıyla ödenebilecek. Bu alternatiflerinden birini seçen vatandaşlar peşinatlarını ilgili banka şubelerine yatıracak ve Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayabilecek.

TOKİ 64 ilde açık satışı başlıyor: 20 bin konutun yeri belli oldu 2

BİR BÖLÜMÜ HEMEN TESLİM

En fazla konut sırasıyla Bursa, Ankara, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da satışa sunulacak. Konutların bir bölümü hemen teslim edilecek. Hemen teslimi olmayanlar ise sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içinde teslim edilecek. Konut satış fiyatları illere ve konut büyüklüklerine göre değişecek.

TOKİ 64 ilde açık satışı başlıyor: 20 bin konutun yeri belli oldu 3

TOKİ'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre; proje listesi teslim bilgisi de belli oldu. İşte 2026 yılı açık satış yöntemi ile satılacak proje listesi...

İŞTE SATIŞA SUNULAN KONUTLARIN BULUNDUĞU YERLER

TOKİ 64 ilde açık satışı başlıyor: 20 bin konutun yeri belli oldu 4

TOKİ 64 ilde açık satışı başlıyor: 20 bin konutun yeri belli oldu 5

TOKİ 64 ilde açık satışı başlıyor: 20 bin konutun yeri belli oldu 6

TOKİ 64 ilde açık satışı başlıyor: 20 bin konutun yeri belli oldu 7

TOKİ 64 ilde açık satışı başlıyor: 20 bin konutun yeri belli oldu 8

TOKİ 64 ilde açık satışı başlıyor: 20 bin konutun yeri belli oldu 9

TOKİ 64 ilde açık satışı başlıyor: 20 bin konutun yeri belli oldu 10

TOKİ 64 ilde açık satışı başlıyor: 20 bin konutun yeri belli oldu 11

TOKİ 64 ilde açık satışı başlıyor: 20 bin konutun yeri belli oldu 12

TOKİ 64 ilde açık satışı başlıyor: 20 bin konutun yeri belli oldu 13

TOKİ 64 ilde açık satışı başlıyor: 20 bin konutun yeri belli oldu 14

TOKİ 64 ilde açık satışı başlıyor: 20 bin konutun yeri belli oldu 15

TOKİ 64 ilde açık satışı başlıyor: 20 bin konutun yeri belli oldu 16

TOKİ 64 ilde açık satışı başlıyor: 20 bin konutun yeri belli oldu 17

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TOKİ konut
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