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TOKİ Adana kura sonuçları canlı yayında: Adana Sarıçam Buruk TOKİ çekilişi canlı izle!

EMLAK HABERLERİ  | 13.05.2020 13:44 | Son Güncelleme

TOKİ kura çekilişleri bugün Adana Sarıçam’daki Akkuyu ve Buruk projeleri ile devam ediyor. Adana Sarıçam Buruk’da 800 konutluk proje için kura çekilecek. Adana TOKİ çekilişi online canlı yayın üzerinden izlenebilecek. İşte TOKİ Adana çekilişi canlı yayın linki...

TOKİ Adana kura sonuçları canlı yayında: Adana Sarıçam Buruk TOKİ çekilişi canlı izle!

Adana’da en büyük TOKİ projelerinden ikisi için kura günü geldi. 13 Mayıs itibari ile Adana’da Sarıçam’daki toplam 1120 tane 2+1 ve 480 tane 3+1 olmak üzere toplam 1400 konuttan oluşan 2 proje için kura çekilişi gerçekleştiriliyor. AKkuyu çekilişi yapıldı, sıra Buruk çekilişinde. Peki Adana TOKİ kura sonuçları internetten canlı yayın ile nasıl izlenir? Bilindiği gibi koronavirüs önlemleri kapsamında artık TOKİ kura çekilişleri sadece online canlı yayın ile takip edilebiliyor. İşte Adana toplu konu projesi kura çekilişi canlı yayın linki...

ADANA SARRIÇAM KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN

TOKİ Adana Sarıçam Buruk canlı çekiliş - Facebook (Çekiliş saati: 13.00)

TOKİ Adana Sarıçam Buruk canlı çekiliş canlı - Twitter

ADANA SARIÇAM KURAR SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Çekilişten çıkan sonuçların TOKİ’nin resmi sitesinden yayımlanması için belli bir süreye ihtiyaç duyuluyor. Asil ve yedeklerin kura ile belirlenmesi sonrası oluşturulacak isim listesi aşağıdaki link ile ulaşabileceğiniz TOKİ’nin resmi sitesinden ilan edilecek.

TOKİ Adana Sarıçam Akkuyu ilçesi kura sonuçları isim listesi için tıklayınız (Çekiliş: 10.00)

TOKİ Adana Sarıçam Buruk kura sonuçları isim listesi için tıklayınız (Çekiliş: 14.00)

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