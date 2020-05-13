FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. TOKİ Adana Sarıçam kura sonuçları isim listesi belli oldu! (Akkuyu, Buruk)

TOKİ Adana Sarıçam kura sonuçları isim listesi belli oldu! (Akkuyu, Buruk)

EMLAK HABERLERİ  | 13.05.2020 16:27 | Son Güncelleme

13 Mayıs TOKİ kura çekilişleri Adana’da Sarıçam ilçesindeki 2 proje için gerçekleştirildi. Çekilişi canlı izleyemeyen veya ikinci bir kontrol yapmak isteyenler Adana kura sonuçları isim listesini kontrol ediyor. İşte Adana Sarıçam’da TOKİ konutu almaya hak kazananlar...

TOKİ Adana Sarıçam kura sonuçları isim listesi belli oldu! (Akkuyu, Buruk)

TOKİ’nin 100 bin konut projesi dahilinde bugün Adana’da kura çekilişi yapıldı. 13 Mayıs itibari ile Adana’nın Sarıçam ilçesinde toplam 1400 konutluk Burak ve Akkuyu projeleri için yapılan kura çekilişi ile ev almaya hak kazananlar belli oldu. İşte 3+1 ve 2+1 konutları almaya hak kazananların isimlerinin olduğu isim listeleri...

ADANA SARIÇAM KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

13 Mayıs’ta yapılan çekilişlerden çıkan sonuçların TOKİ’nin resmi sitesinden yayımlanması için çalışmalar yapıldı. 1400 konutluk projede asil ve yedeklerin kura ile belirlenmesi sonrası oluşturulacak isim listesi TOKİ’nin resmi sitesinde aşağıdaki bağlantı ile ulaşabileceğiniz sayfalardan ilan ediliyor.

TOKİ Adana Sarıçam Akkuyu 2+1 kura sonuçları isim listesi için tıklayınız

TOKİ Adana Sarıçam Akkuyu 3+1 kura sonuçları isim listesi için tıklayınız

[TOKİ Adana Sarıçam Buruk 2+1 kura sonuçları isim listesi için tıklayınız

(http://talep.toki.gov.tr/projeler/AdanaSaricam800K.html)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
FBI 'yanlışlıkla' açıkladı! 11 Eylül saldırısının ardında... FBI 'yanlışlıkla' açıkladı! 11 Eylül saldırısının ardında...
TOKİ Adana kura sonuçları canlı yayındaTOKİ Adana kura sonuçları canlı yayında
ÖTV ödemeden araç almak mümkün! Yarı fiyatına otomobil almak için...ÖTV ödemeden araç almak mümkün! Yarı fiyatına otomobil almak için...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Kızların resimlerini de görüyoruz, çaktırma'

'Kızların resimlerini de görüyoruz, çaktırma'

'Haziran ayında bir müjdemiz olacak'

'Haziran ayında bir müjdemiz olacak'

Sigarada ÖTV artışı!

Sigarada ÖTV artışı!

İptaller altını vurdu: Üretim durdu

İptaller altını vurdu: Üretim durdu

Akaryakıtta çifte indirim

Akaryakıtta çifte indirim

Turizmde ‘normalleşme’ genelgesi: Sosyal mesafeli tatil başlıyor

Turizmde ‘normalleşme’ genelgesi: Sosyal mesafeli tatil başlıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Çünür’de 700 evlik dev TOKİ çekilişi canlı yayında!

Çünür’de 700 evlik dev TOKİ çekilişi canlı yayında!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

TOKİ Bolu kura sonuçları canlı yayında: Mudurnu Taşkesti TOKİ çekilişi canlı izle!

TOKİ Bolu kura sonuçları canlı yayında: Mudurnu Taşkesti TOKİ çekilişi canlı izle!

TOKİ Hatay kura sonuçları canlı yayında

TOKİ Hatay kura sonuçları canlı yayında

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüs arsa, tarla ve bahçe fiyatlarını yüzde 20 artırdı

O bölgede fiyatlar yüzde 20 arttı

TOKİ Adana kura sonuçları canlı yayında: Adana Sarıçam Buruk TOKİ çekilişi canlı izle!

TOKİ Adana kura sonuçları canlı yayında

Yabancıya konut satışında İranlı damgası

Konut alımında rekor kırdılar

Emlak vergisi ödemesi nereden, ne zaman yapılır?

Emlak vergisi ödemesi nereden, ne zaman yapılır?

TOKİ Mersin kura sonuçları canlı yayında: Mersin’de 2000 konutluk dev TOKİ çekilişi canlı izle!

Mersin’de 2000 konutluk dev çekiliş!

TOKİ Antalya Merkez kura sonuçları isim listesi belli oldu!

TOKİ Antalya Merkez kura sonuçları isim listesi belli oldu!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.