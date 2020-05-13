TOKİ Adana Sarıçam kura sonuçları isim listesi belli oldu! (Akkuyu, Buruk)

TOKİ’nin 100 bin konut projesi dahilinde bugün Adana’da kura çekilişi yapıldı. 13 Mayıs itibari ile Adana’nın Sarıçam ilçesinde toplam 1400 konutluk Burak ve Akkuyu projeleri için yapılan kura çekilişi ile ev almaya hak kazananlar belli oldu. İşte 3+1 ve 2+1 konutları almaya hak kazananların isimlerinin olduğu isim listeleri...

ADANA SARIÇAM KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

13 Mayıs’ta yapılan çekilişlerden çıkan sonuçların TOKİ’nin resmi sitesinden yayımlanması için çalışmalar yapıldı. 1400 konutluk projede asil ve yedeklerin kura ile belirlenmesi sonrası oluşturulacak isim listesi TOKİ’nin resmi sitesinde aşağıdaki bağlantı ile ulaşabileceğiniz sayfalardan ilan ediliyor.

TOKİ Adana Sarıçam Akkuyu 2+1 kura sonuçları isim listesi için tıklayınız

TOKİ Adana Sarıçam Akkuyu 3+1 kura sonuçları isim listesi için tıklayınız

[TOKİ Adana Sarıçam Buruk 2+1 kura sonuçları isim listesi için tıklayınız

(http://talep.toki.gov.tr/projeler/AdanaSaricam800K.html)

