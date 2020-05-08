TOKİ Amasya kura sonuçları canlı yayında: Gümüşhacıköy TOKİ çekilişi canlı izle!

TOKİ kura çekilişleri bugün Amasya Gümüşhacıköy projesi ile devam ediyor. 8 Mayıs itibari ile Amasya Dinar’daki 59 tane 2+1 ve 19 tane 3+1 olmak üzere toplam 79 konuttan oluşan projeler için çekiliş gerçekleştirilecek. Peki Amasya TOKİ kura sonuçları internetten canlı yayın ile nasıl izlenir? Bilindiği gibi koronavirüs önlemleri kapsamında artık TOKİ kura çekilişleri sadece online canlı yayın ile takip edilebiliyor. İşte Amasya Gümüşhacıköy toplu konu projeleri kura çekilişi canlı yayın linki...

AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN

AMASYA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Çekilişten çıkan sonuçların TOKİ’nin resmi sitesinden yayımlanması için belli bir süreye ihtiyaç duyuluyor. Asil ve yedeklerin kura ile belirlenmesi sonrası oluşturulacak isim listesi aşağıdaki link ile ulaşabileceğiniz TOKİ’nin resmi sitesinden ilan edilecek.

TOKİ Amasya Gümüşhacıköy ilçesi kura sonuçları isim listesi için tıklayınız (Çekiliş: 10.00)

