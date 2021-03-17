TOKİ, Ankara'da 100 bin konutu tamamladı

Başkent Ankara’da sosyal konuttan kamu binalarına, okullardan hastanelere birçok projeyi hayata geçiren TOKİ, Ankara’nın geleceğini güvenle inşa ediyor. Ankara’da bugüne kadar 316 şantiyede 100 bin 87 konutun yapımına başlayan TOKİ, bu konutlardan 91 bin 594’ünü tamamlayarak hak sahiplerine teslim etti.

100 BİN KONUT PROJESİ TAMAMLANDI

Başkent Ankara’yı daha yeşil hale getirmek için 8 millet bahçesinin yapımına başlayan TOKİ, AKM Millet Bahçesi, İmrahor Vadisi 1. Etap, Kahramankazan, Kızılcahamam, Akyurt, Çubuk, Cebeci ve Sincan Millet Bahçelerinin yapımını sürdürüyor. Millet bahçeleri tamamlandıkları zaman başkent ve ilçeleri yeni yeşil alanlara ve parklara kavuşacak.

Başkentte kentsel dönüşüm projeleriyle çarpık kentleşme sonucunda yaşanamaz hale gelen bölgeleri yaşanabilir çevrelere dönüştüren TOKİ, inşa ettiği konutlarla vatandaşları hem güvenli yapılara kavuşturuyor hem de yeşil alanları, çocuk parkları ile sağlıklı yaşam alanları oluşturuyor. Ankara’da çok büyük boyutlarda kentsel dönüşüm projeleri gerçekleştiren ve gerçekleştirmeye devam eden TOKİ, Kuzey Ankara, Altındağ, Mamak, Sincan, Yenimahalle, Çankaya, Kızılcahamam ve Kalecik ilçelerinde 29 farklı proje kapsamında 44 bin 474 konutluk kentsel dönüşüm projesi yaptı. TOKİ ayrıca 50 bin ve 100 bin sosyal konut kampanyaları kapsamında Ankara’da toplam 7 bin 685 konutun inşasını devam ettiriyor. Yatay mimari anlayışıyla inşası devam eden konutlar mahalle kültürünü de yaşatacak.