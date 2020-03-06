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TOKİ Ankara Sincan kura sonuçları canlı izle: Saraycık’da 2300 konutluk çekiliş!

EMLAK HABERLERİ  | 06.03.2020 12:24 | Son Güncelleme

TOKİ’nin toplu konut projelerinin kura çekimleri devam ediyor. Bugün Ankara Sincan’da 2300 konutluk büyük bir toplu konut projesinin kura çekimi yapılıyor. Kuraya başvuran 100 bin kişi çekimi ya Sincan Kapalı spor salonunda ya da online canlı yayın ile izliyor. İşte TOKİ Ankara Sincan kura sonuçları canlı yayını...

TOKİ Ankara Sincan kura sonuçları canlı izle: Saraycık’da 2300 konutluk çekiliş!

Ankara’da gözler 2300 konutluk Sincan Saraycık toplu konut projesi kura çekiminde. Sincan Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kura ile bugün 2+1 ve 3+1 daireleri satın alma hakkına sahip olacaklar belirlenecek. İşte Sincan’da bir konut için başvuranların takip edebileceği TOKİ Ankara Sincan Saraycık kura sonuçları canlı yayını...

TOKİ SİNCAN KURA SONUÇLARI CANLI YAYIN

ANKARA SARAYCIK KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

10.00’da başlayan çekilişten çıkan sonuçların TOKİ’nin resmi sitesinden yayımlanması için belli bir süreye ihtiyaç duyuluyor. Yani isim listesinin yayımlanması akşamüstünü bulabilir. Asil ve yedeklerin kura ile belirlenmesi sonrası oluşturulacak isim listesi TOKİ’nin resmi sitesinde aşağıdaki bağlantı ile ulaşabileceğiniz sayfadan ilan edilecek.

TOKİ Ankara Saraycık kura sonuçları sorgulama sayfası için tıklayınız (Kura saati: 2+1 evler için 10.00, 3+1 evler için 14.00)

BAŞVURULARI ALINMAYA DEVAM EDEN TOKİ PROJELERİ

TOKİ’nin Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesi, Ankara’nın Mamak, Sincan ve Keçiören; Bitlis’in Merkez; Balıkesir ili; Bursa’nın Orhaneli ilçesi; Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi, Çankırı’nın Orta, Denizli’nin Merkezefendi ilçesindeki toplu konut projeleri için başvuru dönemi Ağustos ayına kadar devam edecek.

BAŞVURU TARİHLERİ BAKLENİYOR

YENİ BAŞVURULARIN TARİHLERİ BELLİ OLUYOR

Balıkesir, Çanakkale, Çorum illerinin ilçelerinde yapılacak toplu konut projeleri için Mart ve Nisan aylarında başvurular alınmaya başlanacak. İlinizdeki TOKİ projelerine dair detayları yine TOKİ’nin resmi sayfasından öğrenebilirsiniz.

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