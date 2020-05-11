TOKİ Antalya kura sonuçları canlı yayında: Alanya TOKİ çekilişi canlı izle!

Ekonomik bir şekilde ev sahibi olma fırsatı sunan TOKİ kura çekilişleri devam ediyor. 8 Mayıs itibari ile Antalya Merkez ve Alanya'da toplam 350 tane 2+1 ve 150 tane 3+1 olmak üzere toplam 500 konuttan oluşan projesi için çekiliş gerçekleştirilecek. Peki Antalya TOKİ kura sonuçları internetten canlı yayın ile nasıl izlenir? Bilindiği gibi koronavirüs önlemleri kapsamında artık TOKİ kura çekilişleri sadece online canlı yayın ile takip edilebiliyor. İşte Antalya Alanya toplu konu projesi kura çekilişi canlı yayın linki...

ANTALYA MERKEZ VE ALANYA KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN

TOKİ Antalya canlı çekiliş - Facebook (Merkez Çekiliş saati: 10.00 - Alanya 12.00)

TOKİ Antalya Alanya canlı çekiliş canlı - Twitter

ANTALYA ALANYA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Çekilişten çıkan sonuçların TOKİ’nin resmi sitesinden yayımlanması için belli bir süreye ihtiyaç duyuluyor. Asil ve yedeklerin kura ile belirlenmesi sonrası oluşturulacak isim listesi aşağıdaki link ile ulaşabileceğiniz TOKİ’nin resmi sitesinden ilan edilecek.

TOKİ Antalya ilçesi kura sonuçları isim listesi için tıklayınız (Çekiliş: 10.00)

TOKİ Antalya Alanya ilçesi kura sonuçları isim listesi için tıklayınız (Çekiliş: 12.00)

