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TOKİ Antalya kura sonuçları canlı yayında: Alanya TOKİ çekilişi canlı izle!

EMLAK HABERLERİ  | 11.05.2020 11:02 | Son Güncelleme

Ev sahibi umudu ile her gün binlerce kişi TOKİ projeleri için başvuruda bulunuyorlar. Ev almya hak kazananlar ise kura ile belirleniyor. Bu çekilişlerden biri bugün Antalya'da. Bugün Antalya'da 250 Alanya olmak üzere toplam 500 konutluk proje için kura çekilecek. Antalya Alanya TOKİ çekilişi online canlı yayın üzerinden izlenebilecek. İşte TOKİ Antalya çekilişi canlı yayın linki...

TOKİ Antalya kura sonuçları canlı yayında: Alanya TOKİ çekilişi canlı izle!

Ekonomik bir şekilde ev sahibi olma fırsatı sunan TOKİ kura çekilişleri devam ediyor. 8 Mayıs itibari ile Antalya Merkez ve Alanya'da toplam 350 tane 2+1 ve 150 tane 3+1 olmak üzere toplam 500 konuttan oluşan projesi için çekiliş gerçekleştirilecek. Peki Antalya TOKİ kura sonuçları internetten canlı yayın ile nasıl izlenir? Bilindiği gibi koronavirüs önlemleri kapsamında artık TOKİ kura çekilişleri sadece online canlı yayın ile takip edilebiliyor. İşte Antalya Alanya toplu konu projesi kura çekilişi canlı yayın linki...

ANTALYA MERKEZ VE ALANYA KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN

TOKİ Antalya canlı çekiliş - Facebook (Merkez Çekiliş saati: 10.00 - Alanya 12.00)

TOKİ Antalya Alanya canlı çekiliş canlı - Twitter

ANTALYA ALANYA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Çekilişten çıkan sonuçların TOKİ’nin resmi sitesinden yayımlanması için belli bir süreye ihtiyaç duyuluyor. Asil ve yedeklerin kura ile belirlenmesi sonrası oluşturulacak isim listesi aşağıdaki link ile ulaşabileceğiniz TOKİ’nin resmi sitesinden ilan edilecek.

TOKİ Antalya ilçesi kura sonuçları isim listesi için tıklayınız (Çekiliş: 10.00)

TOKİ Antalya Alanya ilçesi kura sonuçları isim listesi için tıklayınız (Çekiliş: 12.00)

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