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TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır? TOKİ arsa başvurusu nereden yapılıyor? İşte şartları...

29.09.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır?" sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konu hakkında yeni bir açıklamada bulunarak "Arsadaki sayıyı 1 milyona çıkartmak istiyoruz." dedi. Peki TOKİ arsa başvurusu nasıl ve nereden yapılıyor? İşte TOKİ arsa başvurusu detayları...

TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır? TOKİ arsa başvurusu nereden yapılıyor? İşte şartları...

TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır, sorusunun yanıtı gündemde yer alırken son dakika açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kanal D-CNN TÜRK ortak canlı yayınında TOKİ sosyal konut projesi hakkında değerlendirmelerde bulundu. "Dün akşam Murat Bey'e talimatı verdim. Arsa alacak olanlar, hemen buraya yönelsinler." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, arsadaki sayıyı 1 milyona çıkartacaklarını belirtti. TOKİ arsa başvuruları Ziraat Bankası şubelerinden 10 Ekim 2022 - 7 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek.

TOKİ ARSA SATIŞI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvurular 10 Ekim 2022 - 7 Kasım 2022 tarihleri arasında Ziraat Bankası Şubelerinden yapılacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan arsa başvuruları hakkında "Arsadaki sayıyı 1 milyona çıkartmak istiyoruz. Rakam 5'i yakalayınca, bize yeni bir adım atmak için Bakanımla konuştum. Biz altyapıyı yapacağız, o da evini yapacak. Çevre Şehircilik Bakanlığımız ekibiyle buralarda araştırmaları yapıp planlamayı yapacaklar. Ondan sonra hangi ilde ne kadar arsa, biz taktim edeceğiz. Bu adımı kura çekiminden önceye yetiştireceğiz. Dün akşam Murat Bey'e talimatı verdim. Arsa alacak olanlar, hemen buraya yönelsinler" ifadelerini kullandı.

TOKİ ARSA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

• T.C. Vatandaşı olmak.

• 18 yaşını doldurmuş olmak.

• O Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek.

Tahsis edilecek arsalar, Büyükşehir Merkez ilçelerden herhangi birisinde ise Merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek. Diğer Belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek.

• Aylık Gelir Durumu 16.000 TL'nin altında olması.

• Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şarttır.

• 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.

• Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması

(Noter kurası sonucu kendilerine asıl ve yedek olarak arsa isabet etmeyenler ile arsa tahsisinden yararlanmaktan vazgeçen ve yedek listede sırası gelmeyenlerin başvuru bedeli iade edilecektir. Kendilerine arsa tahsis edilenlerin ödemiş oldukları başvuru bedeli peşinat bedeline dahil edilecektir.)

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Anahtar Kelimeler:
TOKİ arsa
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