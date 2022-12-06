TOKİ arsa kura çekilişi ne zaman yapılacak? 2022 TOKİ arsa ve iş yeri kura sonuçları belli oldu mu?

TOKİ iş yeri ve arsa kura çekimi tarihi için geri sayım devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde konut kuraları devam ederken TOKİ arsa ve iş yeri kura çekilişine dair detaylar sorgulanmaya başladı. İşte 2022 TOKİ arsa ve iş yeri kura çekilişi tarihlerine dair son gelişmeler...

TOKİ ARSA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ arsa başvuruları için 7 Kasım'da sona eren süreç 15 Kasım'a kadar uzatılmıştı. Başvurular geçtiğimiz günlerde tamamlandı. TOKİ arsa kura çekiliş tarihi ise henüz belli olmadı. Kura takvimi açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

TOKİ ARSA ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödenecek.

Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, borçlanma tarihi, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir.

Taksitler, peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, yıllık taksitler halinde 9 yılda 9 eşit taksitle veya aylık taksitler halinde 108 ayda ödenebilir.

Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir.



