TOKİ Balıkesir kura sonuçları canlı yayında: Balya TOKİ çekilişi canlı izle!

Ekonomik bir şekilde ev sahibi olma fırsatı sunan TOKİ kura çekilişleri devam ediyor. 8 Mayıs itibari ile Balıkesir Balya’daki 70 tane 2+1 ve 30 tane 3+1 olmak üzere toplam 100 konuttan oluşan projesi için çekiliş gerçekleştirilecek. Peki Balıkesir TOKİ kura sonuçları internetten canlı yayın ile nasıl izlenir? Bilindiği gibi koronavirüs önlemleri kapsamında artık TOKİ kura çekilişleri sadece online canlı yayın ile takip edilebiliyor. İşte Balıkesir Balya toplu konu projesi kura çekilişi canlı yayın linki...

BALIKESIR BALYA KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN

TOKİ Balıkesir Balya canlı çekiliş - Facebook (Çekiliş saati: 12.00)

TOKİ Balıkesir Balya canlı çekiliş canlı - Twitter

BALIKESIR KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Çekilişten çıkan sonuçların TOKİ’nin resmi sitesinden yayımlanması için belli bir süreye ihtiyaç duyuluyor. Asil ve yedeklerin kura ile belirlenmesi sonrası oluşturulacak isim listesi aşağıdaki link ile ulaşabileceğiniz TOKİ’nin resmi sitesinden ilan edilecek.

TOKİ Balıkesir Balya ilçesi kura sonuçları isim listesi için tıklayınız (Çekiliş: 14.00)

