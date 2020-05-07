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TOKİ Bolu kura sonuçları canlı yayında: Mudurnu Taşkesti TOKİ çekilişi canlı izle!

EMLAK HABERLERİ  | 07.05.2020 10:16 | Son Güncelleme

TOKİ çekilişleri internet canlı yayınları ile devam ediyor. Bugün Bolu’nun Mudurnu ilçesindeki 96 konutluk proje için kura çekilişi yapılacak. Bolu TOKİ çekilişi online canlı yayın üzerinden izlenebilecek. İşte TOKİ Bolu çekilişi canlı yayın linki...

TOKİ Bolu kura sonuçları canlı yayında: Mudurnu Taşkesti TOKİ çekilişi canlı izle!

TOKİ kura çekilişleri bugün yeniden Bolu ile devam ediyor. 7 Mayıs itibari ile Bolu’nun Mudurnu ilçesindeki Taşkesti’de 70 tane 2+1 ve 30 tane 3+1 olmak üzere toplam 100 konuttan oluşan projeler için çekiliş gerçekleştirilecek. Peki Bolu TOKİ kura sonuçları internetten canlı yayın ile nasıl izlenir? Bilindiği gibi koronavirüs önlemleri kapsamında artık TOKİ kura çekilişleri sadece online canlı yayın ile takip edilebiliyor. İşte Bolu Mudurnu toplu konu projeleri kura çekilişi canlı yayın linki...

BOLU MUDURNU TAŞKESTİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN

TOKİ Bolu Mudurnu canlı çekiliş - Facebook (Çekiliş saati: 12.00)

TOKİ Bolu Mudurnu canlı çekiliş canlı - Twitter

BOLU KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Çekilişten çıkan sonuçların TOKİ’nin resmi sitesinden yayımlanması için belli bir süreye ihtiyaç duyuluyor. Asil ve yedeklerin kura ile belirlenmesi sonrası oluşturulacak isim listesi aşağıdaki link ile ulaşabileceğiniz TOKİ’nin resmi sitesinden ilan edilecek.

TOKİ Bolu Mudurnu Taşkesti ilçesi kura sonuçları isim listesi için tıklayınız (Çekiliş: 12.00)

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