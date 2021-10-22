FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. TOKİ'den İzmir'de açık artırma yöntemiyle ev satışları!

TOKİ'den İzmir'de açık artırma yöntemiyle ev satışları!

22.10.2021 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İzmir Yenitepe’deki 141 konut için açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. İzmir Balçova Termal Otel Kardelen Salon’da ve İstanbul’da gerçekleştirilecek açık artırmaya internet yoluyla da katılım sağlanabilecek. Vatandaşlar, 134 bin 705 TL peşinat ve bin 683 lira (KDV hariç) taksitten başlayan fiyatlarla kira öder gibi ev sahibi olacak.

TOKİ'den İzmir'de açık artırma yöntemiyle ev satışları!

İzmir Yenitepe’de, İLBANK projesi kapsamında yaptırılan konutlarla ilgili açık artırmanın ayrıntılarını TOKİ açıkladı. Proje kapsamında 141 konut açık artırma ile satılacak. Açık artırma İzmir Balçova Termal Otel Kardelen Salon’da ve İstanbul’da gerçekleşecek. Proje için yapılacak açık artırmaya internet yoluyla da katılım sağlanabilecek. Her sene 100 binin üzerinde sosyal konut inşaatı ile kamu eliyle aileleri ev sahibi yapan TOKİ, elinde bulunan mevcut konutların satışı için yurt genelinde özel açık artırmalar ile satışlarını sürdürüyor. İdare, son olarak İzmir’de ev sahibi olmak isteyenler için yeni bir açık artırma düzenleyecek. İlgili konut satışı açık artırma tarihi ise 2 Kasım tarihinde gerçekleşecek.

YÜZDE 40 PEŞİNAT, 120 AY VADE ÖDEME PLANI

Alıcılara cazip fiyatlar sunan TOKİ, İzmir Yenitepe’deki projesinde yer alan konutlar için yüzde 40 peşinat ve 120 ay vade ödeme planı uygulayacak. Vatandaşlar, 134 bin 705 TL peşinat ve bin 683 lira (KDV hariç) taksitten başlayan fiyatlarla kira öder gibi ev sahibi olacak. Katılım şartlarını yerine getiren vatandaşlar, yapılacak açık artırmaya katılabilecek.

TOKİ, başvuru yapacak vatandaşların, Türkiye Halk Bankası aracılığı ile gerekli işlemleri yapabileceği belirtti. Bununla birlikte, teklif alma sonrası Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalama işlemleri Türkiye Halk Bankası tarafından belirlenecek, Temerküz Şube aracılığı ile yürütülecek. Açık artırma gününde de başvurular kabul edilecek. 2 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek müzayedenin; kayıt ve bayrak işlemleri, sosyal mesafe kurallarını uygulamak amacıyla İzmir Balçova Termal Otel Kardelen Salon’da saat 07.30, İstanbul’da ise saat 08.30 itibari ile başlayacak. Saat 10.30’da konutlar kayıt işlemlerini tamamlamış katılımcıların teklif alımına açılacak. Daha önce müzayedelere online olarak katılmış ve evraklarını posta ile göndermiş kişiler, bundan sonra müzayedelere katılmayacak.

"FİYATLAR VE TAKSİTLER UYGUN"

Daireleri gezen vatandaşlardan Muhammer Yaşar, "Ben Muğla’da yaşıyorum. Geçtiğimiz satışları kaçırmıştım. Bu sefer erken davranayım istedim. Daireyi çok beğendim. Güzel malzeme kullanılmış, fiyatlar ve taksitler uygun. İzmir gibi bir yerde bu fiyatlara daire bulmak zor. Geçen sefer alamadım ama bu sefer inşallah alacağım. Depreme dayanıklı olması da benim için önemli" derken, Mustafa Durmaz da, "Ben zemin kattaki daireyi gezdim. Beğendim. Dairenin bahçe alanına bakması hoşuma gitti. Binalar arasında mesafenin olması da güzel. Bu bölgede bir daire sahibi olmak isterim" diye konuştu. (İHA)

Asgari ücretten vergi kaldırılacak mı? İşte MHP ve AK Parti'nin yeni çalışması: 750 lira artabilirAsgari ücretten vergi kaldırılacak mı? İşte MHP ve AK Parti'nin yeni çalışması: 750 lira artabilir


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı!Gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı!
PARTNER"Her zaman yanımda ol!""Her zaman yanımda ol!"
İranlılar vatandaşlık için Türkiye’den ev alıyorİranlılar vatandaşlık için Türkiye’den ev alıyor
Anahtar Kelimeler:
TOKİ İstanbul İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Alec Baldwin kazara 2 kişiyi vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

Alec Baldwin kazara 2 kişiyi vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

Şehit askerle ilgili ihmal iddiası!

Şehit askerle ilgili ihmal iddiası!

Asgari ücret 750 lira artabilir

Asgari ücret 750 lira artabilir

Çarpıcı 2022 petrol ve altın fiyatları tahmini

Çarpıcı 2022 petrol ve altın fiyatları tahmini

Gram altın rekor tazeledi! 550 lira sınırında

Gram altın rekor tazeledi! 550 lira sınırında

Dolar her geçen dakika rekor kırıyor!

Dolar her geçen dakika rekor kırıyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Ekim ayının en ucuz sıfır arabalar listesi belli oldu!

Ekim ayının en ucuz sıfır arabalar listesi belli oldu!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Gram altının fiyatı tarihi seviyeye çok yakın!

Gram altının fiyatı tarihi seviyeye çok yakın!

Motorine zam üstüne zam! Bu geceden itibaren geçerli olacak

Motorine zam üstüne zam! Bu geceden itibaren geçerli olacak

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte sendikaların talepleri

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte sendikaların talepleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.