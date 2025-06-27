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TOKİ'den kiralık konut hamlesi! Bakan Kurum duyurmuştu, uzman isim tarih verdi: 'En erken...'

Özellikle İstanbul'da kiralık konut fiyatları vatandaşların ekonomik olarak zorlanmasına neden oluyor. Son olarak, geçtiğimiz günlerde Çevre, Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TOKİ aracılığıyla İstanbul'da kiralık konut projelerine başlanacağını duyurdu. Bakan Kurum'un açıklamalarının ardından vatandaşlar detayları merak etmeye başladı. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

TOKİ'den kiralık konut hamlesi! Bakan Kurum duyurmuştu, uzman isim tarih verdi: 'En erken...'
Ezgi Sivritepe

Kiralık konut fiyatlarının çok yüksek olmasından dolayı vatandaşlar barınma ile ilgili sorunlar yaşayabiliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde kiralık konutlar ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Kurum, şu sözleri kullanmıştı:
"İstanbul'da kiralık konut yapacağız. Anadolu ve Avrupa yakasında kiralık konut yapmak suretiyle hem kentsel dönüşüme katkı sunmuş hem de İstanbul'daki gayrimenkuldeki kira artışlarını aşağı çekip dengeleyeceğiz”

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Konu ile ilgili detayları ise Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, Milliyet'e verdi. Özelmacıklı, kiralık konut bulmada sorun yaşandığını bu proje kapsamında buradaki sorunun hallolabileceğini belirtti.

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KİRALIK KONUTLAR NE ZAMAN VERİLECEK?

Kiralık dairede oturmaya hak kazananların gelir düzeylerinin inceleneceğini belirten Özelmacıklı, devletinkonut sahipliğini artırmaya çalıştığını hatırlattı. Kiralık konutların ne zaman verilmeye başlanacağına dair de tahmin de bulunan Özelmacıklı, şunları aktardı:

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"Kiralık konut hamlesi çok hızlı devreye alınacak bir düzenleme değil. Daha önce kurası alınan 250 bin konutun daha inşaatları başlamadı. Bu yıl sonunda yapılacak sayısı tam net olmasa da 250 bin 300 bin aralığında olacağını düşündüğümüz konutların bir kısmı belki kiralık olarak ayrılacaktır.
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Yeni sosyal konut projesi için bu yıl sonunda başvurular alınacak. Diyelim ki ekim-kasım ayında proje açıklandı. Çok yüksek oranda başvuru olacak. 250 bin konut için ülkemizde belki 5 milyon başvuru olacak. Bunların üretilmesi en erken 3 yılı bulur. Orta vadede kira enflasyonuna fayda sağlayabileceğini düşünmüyorum. Bu uzun soluklu bir projedir"
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KİRA FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Kira fiyatlarının düşüp düşmeyeceğine ilişkin ise Özelmacıklı, "Ülkemizde 7 milyon kiracının olduğu bir sistemde siz 250 bin konut yapsanız bunun hepsini kiralık yapsanız bile kira tansiyonunu düşürmeniz çok mümkün değil" dedi.

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Kiralık dairelerin nasıl kullanılacağına dair de konuşan Özelmacıklı, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Piyasaya göre daha makul olması beklenecektir. Hayata geçmesi uzun soluklu bir dönemdir. Bu dairelerdeki kullanım kişiler ölene kadar geçerli kullanımlar değildir. Her yıl belli zamanlarda kiracının gelir durumuna bakarak, çocuk sayısına bakarak değerlendirilecektir. Her aileye 3+1 daire verilmez. Yeni evlenen bir çifte 1+1 daire verebilirsiniz. Belki 1-2 çocuğu olana 2+1 verebilirsiniz. 3 çocuk ve üstü varsa belki 3+1 daire verilebilir. Bu ihtiyaca göre belirlenecektir”

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Anahtar Kelimeler:
TOKİ Murat Kurum kiralık konut
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