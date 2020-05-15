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TOKİ Gaziantep kura sonuçları canlı yayında: Şehitkamil’de 2200 konutluk dev TOKİ çekilişi canlı izle!

EMLAK HABERLERİ  | 15.05.2020 09:43 | Son Güncelleme

TOKİ kura çekilişleri bugün yine Gaziantep’te devam ediyor. Hem de dünkünden çok daha büyük bir proje olan 2200 konutluk Şehitkamil projesi ile. Gaziantep Şehitkamil TOKİ çekilişi online canlı yayın üzerinden izlenebilecek. İşte TOKİ Gaziantep çekilişi canlı yayın linki...

TOKİ Gaziantep kura sonuçları canlı yayında: Şehitkamil’de 2200 konutluk dev TOKİ çekilişi canlı izle!

TOKİ projelerinden biri için bugün yine Gaziantep’te kura çekilişi yapılacak. 15 Mayıs itibari ile Gaziantep Şehitkamil’deki toplam 1540 tane 2+1 ve 660 tane 3+1 olmak üzere toplam 2200 konuttan oluşan dev Kuzeyşehir projesi için kura çekilişi heyecanla bekleniyor. Peki Gaziantep TOKİ kura sonuçları internetten canlı yayın ile nasıl izlenir? Bilindiği gibi koronavirüs önlemleri kapsamında artık TOKİ kura çekilişleri sadece online canlı yayın ile takip edilebiliyor. İşte Gaziantep toplu konu projesi kura çekilişi canlı yayın linki...

GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN

TOKİ Gaziantep Şehitkamil canlı çekiliş - Facebook (Çekiliş saati: 10.00)

TOKİ Gaziantep Şehitkamil canlı çekiliş canlı - Twitter

GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Çekilişten çıkan sonuçların TOKİ’nin resmi sitesinden yayımlanması için belli bir süreye ihtiyaç duyuluyor. Asil ve yedeklerin kura ile belirlenmesi sonrası oluşturulacak isim listesi aşağıdaki link ile ulaşabileceğiniz TOKİ’nin resmi sitesinden ilan edilecek.

TOKİ Gaziantep Şahinbey ilçesi kura sonuçları isim listesi için tıklayınız (Çekiliş: 10.00)

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