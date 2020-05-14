TOKİ Gaziantep Şahinbey kura sonuçları isim listesi belli oldu! (Akkuyu, Buruk)

TOKİ’nin 100 bin konut projesi dahilinde bugün Gaziantep'te büyük bir kura çekilişi yapıldı. 14 Mayıs itibari ile Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde toplam 1900 konutluk Güneykent projesi için yapılan kura çekilişi ile ev almaya hak kazananlar belli oldu. İşte 3+1 ve 2+1 konutları almaya hak kazananların isimlerinin olduğu isim listeleri...

GAZİANTEP ŞAHİNBEY KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

14 Mayıs’ta yapılan çekilişlerden çıkan sonuçların TOKİ’nin resmi sitesinden yayımlanması için çalışmalar yapıldı. 1900 konutluk projede asil ve yedeklerin kura ile belirlenmesi sonrası oluşturulacak isim listesi TOKİ’nin resmi sitesinde aşağıdaki bağlantı ile ulaşabileceğiniz sayfalardan ilan ediliyor.

TOKİ Gaziantep Şahinbey 2+1 kura sonuçları isim listesi için tıklayınız

TOKİ Gaziantep Şahinbey 3+1 kura sonuçları isim listesi için tıklayınız

