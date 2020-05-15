TOKİ Gaziantep Şehitkamil kura sonuçları isim listesi belli oldu!

TOKİ’nin 100 bin konut projesi dahilinde bugün Gaziantep'te oldukça büyük bir kura çekilişi yapıldı. 15 Mayıs itibari ile Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde toplam 2200 konutluk Kuzeyşehir projesi için yapılan kura çekilişi ile ev almaya hak kazananlar belli oldu. İşte 3+1 ve 2+1 konutları almaya hak kazananların isimlerinin olduğu isim listeleri...

GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

15 Mayıs’ta yapılan çekilişlerden çıkan sonuçların TOKİ’nin resmi sitesinden yayımlanması için çalışmalar yapıldı. 2200 konutluk projede asil ve yedeklerin kura ile belirlenmesi sonrası oluşturulacak isim listesi TOKİ’nin resmi sitesinde aşağıdaki bağlantı ile ulaşabileceğiniz sayfalardan ilan ediliyor.

TOKİ Gaziantep Şehitkamil 2+1 kura sonuçları isim listesi için tıklayınız

TOKİ Gaziantep Şehitkamil 3+1 kura sonuçları isim listesi için tıklayınız

