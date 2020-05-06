TOKİ Hatay kura sonuçları canlı yayında: Yayladağ TOKİ çekilişi canlı izle!

Hatay’daki TOKİ kuraları bugün yeni bir proje ile devam ediyor. 6 Mayıs itibari ile Hatay’ın Yayladağ ilçesindeki 50 tane 2+1 ve 21 tane 3+1 olmak üzere toplam 71 konuttan oluşan projeler için çekiliş gerçekleştirilecek. Peki Hatay TOKİ kura sonuçları internetten canlı yayın ile nasıl izlenir? Bilindiği gibi koronavirüs önlemleri kapsamında artık TOKİ kura çekilişleri sadece online canlı yayın ile takip edilebiliyor. İşte Hatay’ın Yayladağ toplu konu projeleri kura çekilişi canlı yayın linki...

HATAY KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN

TOKİ Hatay Yayladağ 2. etap canlı çekiliş - Facebook (Şenkaya çekiliş saati: 10.00)

TOKİ Hatay Yayladağ 2. etap canlı çekiliş - Twitter

HATAY KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Çekilişten çıkan sonuçların TOKİ’nin resmi sitesinden yayımlanması için belli bir süreye ihtiyaç duyuluyor. Asil ve yedeklerin kura ile belirlenmesi sonrası oluşturulacak isim listesi aşağıdaki link ile ulaşabileceğiniz TOKİ’nin resmi sitesinden ilan edilecek.

[TOKİ Hatay Yayladağ ilçesi kura sonuçları isim listesi için tıklayınız](http://talep.toki.gov.tr/projeler/HatayYayladag2.html (Çekiliş: 10.00)

