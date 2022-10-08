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TOKİ indirim kampanyası ne zaman bitiyor, başvuru şartları neler? TOKİ indirim kampanyasına kimler başvurabilir?

08.10.2022 00:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz ay başlayan TOKİ indirim kampanyasının ne zaman sonlanacağı ve başvuru detayları merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ başvurusunda bulunan vatandaşlar için indirim kampanyasını duyurmuştu. Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamaları sonrası bir çok vatandaş TOKİ indirim kampanyası detaylarını araştırmalarını sürdürüyor. Peki, TOKİ indirim kampanyası ne zaman bitiyor, başvuru şartları neler? TOKİ indirim kampanyasına kimler başvurabilir? İşte detaylar...

TOKİ indirim kampanyası ne zaman bitiyor, başvuru şartları neler? TOKİ indirim kampanyasına kimler başvurabilir?

TOKİ indirim kampanyası detayları merak konusu oldu. TOKİ destekli sosyal konut projesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberleri duyurmuştu. Açıklamalarda bulunan Erdoğan, TOKİ indirim kampanyasının detaylarından bahsetti. Vatandaşlar konuya ilişkin arama motorlarında "TOKİ indirim kampanyası başvuru şartları neler? TOKİ indirim kampanyası ne zaman son, kimler faydalanabilir?" şeklinde aramalar yapıyor. İşte TOKİ indirim kampanyasının detayları...

toki telefon

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI NEDİR?

TOKİ'den ev alanların borçlarını kapatmasına yönelik getirilecek olan TOKİ indirim kampanyasının detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı.

Cumhurbaşanı Erdoğan, "TOKİ'den ev veya iş yeri alıp, geri ödemesi devam eden vatandaşlarımız için yüzde 25 peşin ödeme indirimi kampanyası başlatıyoruz. Borcun tamamını kapatamayacak olanlar ise bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yapabildikleri kadar ödemeye yüzde 25 indirim alabilecek."şeklinde belirtti.

Erdoğan

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

TOKİ indirim kampanyasından; geri ödeme taksitlerinin 2021 Haziran aının 30. gününe kadar başlamış olanlar,

Geriye dönük taksit ve emelak vergisi borcu bulunmayanlar yaralanacak.

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI NE ZAMAN?

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları 23 Eylül-19 Ekim 2022 tarihleri arasında ilgili bankalara başvuruda bulunabilecek.

toki ev 2

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum katıldığı bir canlı yayın programında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum 2022'nin kasım ayında etap etap başlayacak kura çekiminin 2023 mart ayında tamamen sonlanacağını açıkladı.

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