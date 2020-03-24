TOKİ Isparta Çünür çekilişi yapılıyor: Çünür Kura sonuçları canlı yayını izle!

TOKİ’nin 100 bin konut çekilişleri devam ediyor. Konya Merkezdeki Çünür toplu konut projesi için bugün 700 konutluk bir çekiliş gerçekleştirilecek. Bu konutların 490 tanesi 2+1, 210 tanesi ise 3+1 ev olarak planlanmış durumda. Peki Isparta Çünür TOKİ kura sonuçları internetten canlı yayın ile nasıl izlenir? Bilindiği gibi koronavirüs önlemleri kapsamında artık TOKİ kura çekilişleri sadece online canlı yayın ile takip edilebiliyor. İşte 426 adet 2+1 ve 183 adet 3+1 konut için kura çekilişi canlı yayın linki...

ISPARTA ÇÜNÜR KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN

TOKİ Isparta Çünür canlı çekiliş - Facebook (Çekiliş saati: 14.00)

TOKİ Isparta Çünür canlı - Twitter

ISPARTA ÇÜNÜR KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

10.00’da başlayacak çekilişten çıkan sonuçların TOKİ’nin resmi sitesinden yayımlanması için belli bir süreye ihtiyaç duyuluyor. Asil ve yedeklerin kura ile belirlenmesi sonrası oluşturulacak isim listesi aşağıdaki link ile ulaşabileceğiniz TOKİ’nin resmi sitesinden ilan edilecek.

TOKİ Çünür kura sonuçları isim listesi için tıklayınız (Çekiliş: 10.00)

