TOKİ Isparta kura sonuçları canlı yayında: Çünür’de 700 evlik dev TOKİ çekilişi canlı izle!

Ekonomik bir şekilde ev sahibi olmak için TOKİ’ye başvuranlar TOKİ kura çekilişlerini takip ediyor. 11 Mayıs itibari ile Isparta Çünür’deki 490 tane 2+1 ve 210 tane 3+1 olmak üzere toplam 700 konuttan oluşan projesi için çekiliş gerçekleştirilecek. Peki Isparta TOKİ kura sonuçları internetten canlı yayın ile nasıl izlenir? Bilindiği gibi koronavirüs önlemleri kapsamında artık TOKİ kura çekilişleri sadece online canlı yayın ile takip edilebiliyor. İşte Isparta Çünür toplu konu projesi kura çekilişi canlı yayın linki...

ISPARTA ÇÜNÜR KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN

TOKİ Isparta Çünür canlı çekiliş - Facebook (Çekiliş saati: 12.00)

TOKİ Isparta Çünür canlı çekiliş canlı - Twitter

ISPARTA MERKEZ KURAR SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Çekilişten çıkan sonuçların TOKİ’nin resmi sitesinden yayımlanması için belli bir süreye ihtiyaç duyuluyor. Asil ve yedeklerin kura ile belirlenmesi sonrası oluşturulacak isim listesi aşağıdaki link ile ulaşabileceğiniz TOKİ’nin resmi sitesinden ilan edilecek.

TOKİ Isparta Alanya ilçesi kura sonuçları isim listesi için tıklayınız (Çekiliş: 14.00)

