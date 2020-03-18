TOKİ İstanbul Arnavutköy 2+1 kura sonuçları belli oldu

TOKİ’nin çok sayıdaki toplu konut projesi için yapılan kura çekilişlilerinden biri bugün İstanbul'da gerçekleştirildi ve canlı yayında izlendi. İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde 3750 konutluk projeye başvuran binlerce kişi, isimlerinin çıkması umuduyla kura çekilişini canlı izledi. Bugün biten 2+1 konutların kura çekimi sonrası da sonuçlar yani isim listesi TOKİ'nin resmi sitesinden ilan edildi. 3+1 konutların kura çekimi yarın yani 19 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek.

TOKİ İSTANBUL ARNAVUTKÖY URA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Kasyeri’in Kocasinan ilçesi için yapılan 800 konutluk projeye başvuranlar aşağıdaki bağlantılardan direkt olarak TOKİ’nin resmi kura sonucu sorgulama sayfasındaki 2+1 ve 3+1 kura sonuçları isim listelerini kontrol edebilirler.

TOKİ İstanbul Arnavutköy 2+1 kura sonuçları için tıklayınız

