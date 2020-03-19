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TOKİ İstanbul Arnavutköy kura sonuçları canlı yayın: Arnavutköy çekilişinde 2. gün!

EMLAK HABERLERİ  | 19.03.2020 09:50 | Son Güncelleme

İstanbul’daki dev TOKİ çekilişleri dün olduğu gibi bugün de Arnavutköy toplu konut projesi ile devam ediyor. 3750 konut için kura çekimi bugün devam edecek. Hatırlanacağı gibi dün 2+1 evlerin sonuçları açıklanmıştı. Bugün 3+1 evler için çekiliş korona virüs önlemleri nedeniyle ancak online canlı yayın ile takip edilebilecek. İşte 1125 adet 3+1 konut için kura çekilişi canlı yayın linki...

TOKİ İstanbul Arnavutköy kura sonuçları canlı yayın: Arnavutköy çekilişinde 2. gün!

İstanbul’un Arnavutköy ilçesindeki büyük toplu konut projesi için bugün 1125 adet 3+1 konutluk çekiliş yapılacak. Peki İstanbul Arnavutköy TOKİ kura sonuçları internetten canlı yayın ile nasıl izlenir? Bilindiği gibi koronavirüs önlemleri kapsamında artık TOKİ kura çekilişleri sadece online canlı yayın ile takip edilebiliyor. İşte 1125 adet 3+1 konut için kura çekilişi canlı yayın linki...

İSTANBUL ARNAVUTKÖY İLÇESİ 3750 / 100000 TOPLU KONUT PROJESİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN

TOKİ İstanbul Arnavutköy canlı çekiliş - Facebook (Çekiliş saati: 10.00)

TOKİ İstanbul Arnavutköy canlı - Twitter

İSTANBUL ARNAVUTKÖY KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

10.00’da başlayacak çekilişten çıkan sonuçların TOKİ’nin resmi sitesinden yayımlanması için belli bir süreye ihtiyaç duyuluyor. 1125 olan bu oldukça büyük proje için kura sonuçlarının hazırlanması uzun sürebilir. Asil ve yedeklerin kura ile belirlenmesi sonrası oluşturulacak isim listesi TOKİ’nin resmi sitesinden ilan edilecek. Dün çekilen 2+1 evlerin kurasının isim listesini aşağıda bulabilirsiniz. 3+1 kura sonuçları isim listesi de belli olur olmaz Mynet’in öğrenebilirsiniz.

TOKİ İstanbul Arnavutköy 2+1 kura sonuçları isim listesi için tıklayınız sorgulama sayfası için tıklayınız

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