TOKİ İstanbul Başakşehir çekilişi yapılıyor: Kura sonuçları canlı yayında!

İstanbul’un Başakşehir ilçesindeki toplu konut projesi için bugün 500 konutluk çekiliş yapılacak. Peki İstanbul Başakşehir TOKİ kura sonuçları internetten canlı yayın ile nasıl izlenir? İşte 350 adet 2+1 ve 150 adet 3+a konut için kura çekilişi canlı yayın linki...

İSTANBUL BAŞAKŞEHIR İLÇESİ 500 / 100000 TOPLU KONUT PROJESİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN

TOKİ İstanbul Başakşehir canlı çekiliş - Facebook (Çekiliş saati: 10.00)

TOKİ İstanbul Başakşehir canlı - Twitter

İSTANBUL BAŞAKŞEHIR KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

10.00’da başlayacak çekilişten çıkan sonuçların TOKİ’nin resmi sitesinden yayımlanması için belli bir süreye ihtiyaç duyuluyor. Asil ve yedeklerin kura ile belirlenmesi sonrası oluşturulacak isim listesi aşağıdaki linkk ile ulaşabileceğiniz TOKİ’nin resmi sitesinden ilan edilecek.

TOKİ Başakşehir kura sonuçları isim listesi için tıklayınız (Çekiliş: 10.00)

http://talep.toki.gov.tr/projeler/IstanbulBAsaksehir.html

