TOKİ İstanbul Başakşehir çekilişi yapılıyor: Kura sonuçları canlı yayında!

İstanbul’un Başakşehir ilçesindeki toplu konut projesi için bugün 500 konutluk çekiliş yapılacak. Peki İstanbul Başakşehir TOKİ kura sonuçları internetten canlı yayın ile nasıl izlenir? İşte 350 adet 2+1 ve 150 adet 3+a konut için kura çekilişi canlı yayın linki...
TOKİ İstanbul Başakşehir canlı çekiliş - Facebook (Çekiliş saati: 10.00)
TOKİ İstanbul Başakşehir canlı - Twitter
10.00’da başlayacak çekilişten çıkan sonuçların TOKİ’nin resmi sitesinden yayımlanması için belli bir süreye ihtiyaç duyuluyor. Asil ve yedeklerin kura ile belirlenmesi sonrası oluşturulacak isim listesi aşağıdaki linkk ile ulaşabileceğiniz TOKİ’nin resmi sitesinden ilan edilecek.
TOKİ Başakşehir kura sonuçları isim listesi için tıklayınız (Çekiliş: 10.00)
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