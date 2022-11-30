TOKİ Karaman kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? Karaman TOKİ kura çekilişi canlı yayın bilgileri

TOKİ kura çekilişleri il il belirlenen tarihlerde gerçekleştiriliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen TOKİ ucuz konut projesinde başvuruların tamamlanmasıyla beraber kura çekilişleri başlamış oldu. Karaman TOKİ kura çekiliş sonuçlarına dair detaylar arama motorlarında sorgulanmaya başladı. İşte Karaman TOKİ kura çekilişine dair tüm detaylar...

KARAMAN TOKİ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karaman TOKİ sosyal konut projesi için kura çekimi tarihi 1 Aralık 2022 Perşembe günü olarak belirlendi. Karaman kura çekilişi TOKİ'nin Youtube kanalından saat 10.00'dan sonra canlı izlenebilecek.

KARAMAN TOKİ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

Karaman TOKİ kura çekilişi sonuçları için;

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ



