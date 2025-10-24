FİNANS

TOKİ kiralık konut projesinin detaylarını Erdoğan duyurdu '3 yılı kapsayacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir'de düzenlenen "Yüzyılın Konut Projesi Programı"na katıldı. Erdoğan, yüzyılın konut projesi için önemli açıklamalarda bulundu Erdoğan, İstanbul'da 15 bin adet sosyal konut belirlediklerini açıkladı ve önümüzdeki günlerde paylaşacaklarını belirtti.

Ezgi Sivritepe

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde "Yüzyılın Konut Projesi Programı" düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da programda konuşma gerçekleştiriyor. Erdoğan konuşmasında milyonların merak ettiği sosyal konut projesinin detaylarını paylaştı. Erdoğan, konuşmasında hangi şehirde ne kadar sosyal konut yapılacağını şu sözlerle açıkladı:

"Projemizle 81 ilimizin tamamına toplam 500 bin konut yapacağız. Bu 500 bin konutun 100 binini İstanbul'a ayırdık. İstanbul'umuzun her iki yakasında toplam 100 bin konut inşa edeceğiz. Ankara'ya 30 bin, İzmir'e 21 bin, Bursa, Gaziantep ve Konya'ya 13 bin, Hatay ve Diyarbakır'a ise 12 bin yeni yuva kazandıracağız"

15 BİN ADET KİRALIK KONUT

Kiralık konut kontenjanı ile ilgili de konuşan Erdoğan, "İstanbul’da 15 bin adet kiralık konut belirledik. İşçi ve memurlarımız, asgari ücretli ve sosyal hak sahibi ailelerimiz, genç çiftlerimiz ve kentsel dönüşüm kapsamına giren hak sahiplerimiz için ayırdığımız kontenjanları önümüzdeki günlerde milletimizle paylaşacağız" sözlerini kullandı.

Kira sözleşmeleri ile ilgili detayları da açıklayan Erdoğan, şu cümleleri kurdu:

"Konutlarımız bölgedeki rayiçin yarı fiyatına kiralanacak ve kira sözleşmeleri 3 yılı kapsayacak. Sözleşme süresi sona erdiğinde tahliye ve bakım süreçleri tamamlanarak konutlar yeniden kiraya verilecek. Bu konutlarımızın bakımı, yönetimi ve denetimi ise devletimizin teminatı altında olacak. İnşallah böylece İstanbul'daki fahiş kira sorununa ilk neşteri biz vurmuş olacağız""

Şehit ailelerine gazilere ve engellilere yüzde 5 oranında kontenjan ayrılacak. Üç ve daha fazla çocuğu olan ailelere yüzde 10’luk kontenjan ayrıldı.

Anahtar Kelimeler:
TOKİ kiralık konut emlak erdoğan
