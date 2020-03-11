TOKİ Kocaeli İzmit kura sonuçları canlı izle: 1250 konutluk çekiliş!

Kocaeli’nde gözler 1250 konutluk İzmit toplu konut projesi kura çekiminde. Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kura ile bugün 875 adet 2+1 ve 875 adet 3+1 daireleri satın alma hakkına sahip olacaklar belirlenecek. İşte Kocaeli’nde bir konut için başvuranların takip edebileceği TOKİ İzmit kura sonuçları canlı yayını...

TOKİ KOCAELİ İZMİT KURA SONUÇLARI CANLI YAYIN

KOCAELİ İZMİT KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

10.00’da ve 13.00’da başlayacak çekilişlerden çıkan sonuçların TOKİ’nin resmi sitesinden yayımlanması için belli bir süreye ihtiyaç duyuluyor. Yani isim listesinin yayımlanması akşamüstünü bulabilir. Asil ve yedeklerin kura ile belirlenmesi sonrası oluşturulacak isim listesi TOKİ’nin resmi sitesinde aşağıdaki bağlantı ile ulaşabileceğiniz sayfadan ilan edilecek.

TOKİ Kocaeli İzmit kura sonuçları sorgulama sayfası için tıklayınız (Kura saati: 2+1’ler için 10.00, 3+1’ler için 13.00)

BAŞVURULARI ALINMAYA DEVAM EDEN TOKİ PROJELERİ

TOKİ’nin Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesi, Ankara’nın Mamak, Sincan ve Keçiören; Bitlis’in Merkez; Balıkesir ili; Bursa’nın Orhaneli ilçesi; Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi, Çankırı’nın Orta, Denizli’nin Merkezefendi ilçesindeki toplu konut projeleri için başvuru dönemi Ağustos ayına kadar devam edecek.

YENİ BAŞVURULARIN TARİHLERİ BELLİ OLUYOR

Balıkesir, Çanakkale, Çorum illerinin ilçelerinde yapılacak toplu konut projeleri için Mart ve Nisan aylarında başvurular alınmaya başlanacak. İlinizdeki TOKİ projelerine dair detayları yine TOKİ’nin resmi sayfasından öğrenebilirsiniz.

