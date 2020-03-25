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TOKİ kura çekilişleri ertelendi! Kuralar ne zaman çekilecek?

EMLAK HABERLERİ  | 25.03.2020 10:56 | Son Güncelleme

TOKİ’nin 100 bin konut projesi kapsamında gerçekleştirdiği kuralar ileri bir tarihe ertelendi. Koronavirüs tehlikesi nedeniyle alınan karar ile ilgili TOKİ kamuoyuna yönelik bir açıklama yaptı. Peki kuralar ne zaman çekilecek?

TOKİ kura çekilişleri ertelendi! Kuralar ne zaman çekilecek?

TOKİ’nin “100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi” kapsamında her gün düzenlediği ve koronavirüs önemleri nedeniyle seyircisiz sadece online olarak yayımlanan kuralar hakkında yeni bir karar alındı. Bundan sonra online yayın da olmayacak çükü kura çekilişleri ertelendi. Peki kuralar ne zaman çekilecek? İşte TOKi kura çekilişleri ile ilgili detaylar ve TOKİ’nin duyurusu...

KURALAR NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

TOKİ’nin kura detaylarının yer aldığı resmi sitesinde 23 Mart ve sonrası için planlanan tüm çekilişler için ileri bir tarihe ertelendi ibaresi eklenmiş. Ancak henüz ertelenen tarih belirtilmiş değil.

TOKİ’DEN KURA ERTELEME DUYURUSU

“Küresel bir salgın haline gelen Koronavirüse karşı devletimizce bugüne dek alınan ve alınacak tedbirler kapsamında vatandaşlarımızın sağlığını korumak için "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında gerçekleştirilen kura törenleri iptal edilmiştir.

Devletimizce bugüne dek alınan ve alınacak tedbirler kapsamında kuraları sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayınladığımız 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projemizde, hak sahibi olamayan vatandaşlarımızın başvuru bedellerinin banka şubelerinden iadesi sırasında oluşabilecek sağlık risklerini engelleme amacıyla kuralar ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Kura tarihleri daha sonra idaremizin web sayfası ve sosyal medya hesaplarından ilan edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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