FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte TOKİ kura çekiliş tarihi ve detaylar

TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte TOKİ kura çekiliş tarihi ve detaylar

21.09.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ kura çekiminin ne zaman gerçekleşeceği sorgulanıyor. Kura sonuçları için müracaatlarını tamamlayan vatandaşlar süreci ilgiyle takip ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ tarafından yapılan ve 81 ilde gerçekleşecek 250 bin sosyal konut projesinin başvuruları 31 Ekim 2022 tarihine dek tamamlanacak. Peki TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte TOKİ kura çekiliş tarihi ve detaylar...

TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte TOKİ kura çekiliş tarihi ve detaylar

TOKİ kura çekimi, 81 ilde başlayan sosyal konut projesinde öne çıkan en önemli gündem maddesi oldu. 14 Eylül başlayan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi başvurularının tamamlanmasının ardından, hak sahiplerinin 3+1 ve 2+1 konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan "Konut Belirleme Kurası" ile belirlenecek. Peki TOKİ kura çekimi ne zaman?

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Emekli, şehit yakını, gazi, engelli ve gençlere özel kontenjanların ayrıldığı 81 il TOKİ sosyal konut projesi başvuruları e-Devlet, Ziraat Bankası ve Halk Bankası üzerinden gerçekleşecek. Gözler şimdi TOKİ kura çekiminde. Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir. Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacak.
Konutların, adet, brüt m², net m² ve fiyat bilgileri projenin ihalesi yapıldıktan sonra kesinlik kazanacaktır.

AYRINTILARI BAKAN KURUM DUYURMUŞTU

Öte yandan proje kapsamında Bakan Kurum açıklamalarda bulunmuştu. Kurum kura çekimi ile ilgili şunları söylemişti;

Konut arsası ve işyeri arsası başvuru başlamadı. 10 Ekim-7 Kasım'da başlayacak. 705 bin rakamı 250 bin sosyal konuta yapılan başvurudur. Teslim tarihi var. İlk etapta başvuru alacağız. Kura çekimi başlayacak. 2022 ilk çeyreğinde tamamlayacağız. Bir taraftan inşaat yapımına başlayacağız. 10 Ekim'de ihaleleri yapmaya başlayacağız. 2 yıl içerisinde bitirip teslim etmeyi öngörüyoruz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye’nin en değerli ilçeleri açıklandı! Listedeki ilk üç sıradaki ilçe dikkat çektiTürkiye’nin en değerli ilçeleri açıklandı! Listedeki ilk üç sıradaki ilçe dikkat çekti
Akaryakıtta tabelalar değişti! Motorine indirim geldiAkaryakıtta tabelalar değişti! Motorine indirim geldi
Akaryakıtta yeni indiriminin ilk sinyalleri!Akaryakıtta yeni indiriminin ilk sinyalleri!
Anahtar Kelimeler:
TOKİ toki kura
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ruslar kaçmaya başladı! İstanbul biletleri 50 bin TL...

Ruslar kaçmaya başladı! İstanbul biletleri 50 bin TL...

Ekrem İmamoğlu'nun davasında flaş gelişme

Ekrem İmamoğlu'nun davasında flaş gelişme

"Müjdemiz var" diyerek duyurdu! Detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

"Müjdemiz var" diyerek duyurdu! Detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

KYK kredisi ödeyenler dikkat! AYM o hükmü iptal etti

KYK kredisi ödeyenler dikkat! AYM o hükmü iptal etti

Petrol fiyatlarında Putin etkisi!

Petrol fiyatlarında Putin etkisi!

SON DAKİKA | Altın ve dolar yatırımcıları dört gözle bu akşamı bekliyor: Dünya bu gelişmeye kilitlendi: Fed faiz kararını duyuracak

SON DAKİKA | Altın ve dolar yatırımcıları dört gözle bu akşamı bekliyor: Dünya bu gelişmeye kilitlendi: Fed faiz kararını duyuracak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sıra dışı güzellik trendi! Seks oyuncağını kullanarak...

Sıra dışı güzellik trendi! Seks oyuncağını kullanarak...

Toplu mezarlar açıldı! Kırık kemikler, kopmuş cinsel organlar...

Toplu mezarlar açıldı! Kırık kemikler, kopmuş cinsel organlar...

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Yıllarca ‘Ken Bebek’ olarak dolaştı! Şimdi tanınmaz halde

Yıllarca ‘Ken Bebek’ olarak dolaştı! Şimdi tanınmaz halde

Bir anda ayağa kalkıp camları tekmelemeye başladı

Bir anda ayağa kalkıp camları tekmelemeye başladı

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.