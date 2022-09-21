TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte TOKİ kura çekiliş tarihi ve detaylar

TOKİ kura çekimi, 81 ilde başlayan sosyal konut projesinde öne çıkan en önemli gündem maddesi oldu. 14 Eylül başlayan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi başvurularının tamamlanmasının ardından, hak sahiplerinin 3+1 ve 2+1 konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan "Konut Belirleme Kurası" ile belirlenecek. Peki TOKİ kura çekimi ne zaman?

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Emekli, şehit yakını, gazi, engelli ve gençlere özel kontenjanların ayrıldığı 81 il TOKİ sosyal konut projesi başvuruları e-Devlet, Ziraat Bankası ve Halk Bankası üzerinden gerçekleşecek. Gözler şimdi TOKİ kura çekiminde. Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir. Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacak.

Konutların, adet, brüt m², net m² ve fiyat bilgileri projenin ihalesi yapıldıktan sonra kesinlik kazanacaktır.

AYRINTILARI BAKAN KURUM DUYURMUŞTU

Öte yandan proje kapsamında Bakan Kurum açıklamalarda bulunmuştu. Kurum kura çekimi ile ilgili şunları söylemişti;

Konut arsası ve işyeri arsası başvuru başlamadı. 10 Ekim-7 Kasım'da başlayacak. 705 bin rakamı 250 bin sosyal konuta yapılan başvurudur. Teslim tarihi var. İlk etapta başvuru alacağız. Kura çekimi başlayacak. 2022 ilk çeyreğinde tamamlayacağız. Bir taraftan inşaat yapımına başlayacağız. 10 Ekim'de ihaleleri yapmaya başlayacağız. 2 yıl içerisinde bitirip teslim etmeyi öngörüyoruz.



