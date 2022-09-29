TOKİ kura çekimi sonuçları açıklandı mı? TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura çekimi ile belirlenecek olan başvuru sonuçları hakkındaki detaylar merak ediliyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı yeni açıklamada, "En kısa zamanda kura tarihlerini açıklayarak bu adımları da açıklayacağız." ifadelerini kullandı. Peki TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Başvuru ekranında ve ilan metninde başvuru şartlarını taşıyan kişiler için yapılacak olan TOKİ kura çekimi noter huzurunda ve idare yetkilileri denetiminde yapılacak. Ayrıca şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerine konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılmış olacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenmiş olacak.

Tüm bunların yanında emekli, şehit yakını, gazi, engelli ve gençlere özel kontenjanlar için gerçekleşen müracaatlar incelendikten sonra başvuru sonuçları belli olacak. Başvuru sonuçları ve kura çekimi sonuçları henüz belli olmadı. Tarih netleştiği zaman sayfamızda yer vereceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ kura çekimi hakkında şunları söyledi;

"Gençlerimizin başvurusu 1 milyon 715 bin. 5 milyona dayanan müraacat var. Projelerimizde ilk kazmayı 25 Ekim'de vuruyoruz. Derdimiz Türkiye'nin 4 bir yanında nerelerde konut yapımına başlayacaksak hepsine aynı anda temelleri atıp, bu işi başlatalım istiyoruz. En kısa zamanda kura tarihlerini açıklayarak bu adımları da açıklayacağız.

Kuraya tabi tutmak suretiyle istiyoruz ki vatandaşlarımıza bu sayıyı artırarak imkan tanıyalım. Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir. Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır. Konutların, adet, brüt m², net m² ve fiyat bilgileri projenin ihalesi yapıldıktan sonra kesinlik kazanacaktır."



