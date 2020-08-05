TOKİ kurasız ve çekilişsiz daire alma imkanı var mı? TOKİ Ağustos ayında 36 ilde çekiliş ve kura olmadan konut satışı gerçekleştirecek!

Binlerce kişinin çekiliş ve kura ile ev sahibi olmasını sağlayan TOKİ Ağustos ayında 36 ilde açık artırma yöntemi ile ev satışı gerçekleştirecek. Vatandaşların merak ettiği konulardan birisi olan TOKİ kurasız ev alma var mı sorusunun cevabı da gelmiş oldu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yaptığı açıklamaya göre açık artırma yöntemi ile 36 ilde farklı illerde yaşayan vatandaşları ev sahibi yapacak. TOKİ'den çekilişsiz ev sahibi olma imkanını yakalayan vatandaşlar, TOKİ çekilişsiz kurasız ev satışları ne zaman başlayacak, hangi illerde TOKİ çekilİşsiz ev veriyor araştırmalarına başladı. Haberimizde TOKİ'nin kurasız ev verdiği illeri ve detayları derledik... TOKİ'DEN KURASIZ EV ALMA İMKANI! TOKİ'DEN ÇEKİLİŞSİZ EV NASIL ALINIR? 2020 Ağustos ayı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) birçok vatandaşımızı çekilişsiz ev sahibi yapacak. TOKİ'den çekilişsiz ev sahibi nasıl olunur sorusunun cevabını merak eden vatandaşlar için TOKİ'den bilgi geldi. TOKİ kurasız daire alma imkanı için "Açık Artırma Yöntemi" yapacağını belirtti. Toplam 2020 Ağustos ayında bu ay 36 ilde 215 konut ile 20 ilde 79 iş yerini satışa sunacak. Toplu Konut İdaresi'nin açık artırma yöntemi ile verdiği daire ve iş yerlerinin nasıl yapılacağı araştırılmaya başlandı. Peki TOKİ kurasız ve çekilişsiz daireleri ne zaman verecek?

TOKİ KURASIZ VE ÇEKİLİŞSİZ EVLERİ NE ZAMAN VERECEK? 2020 AĞUSTOS TOKİ AÇIK ARTIRMA NE ZAMAN? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yaptığı açıklamaya göre kurasız verilecek olan ev ve iş yerleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. TOKİ kurasız ev ve iş yeri çekilişini ne zaman yapacak sorusunun cevabı da TOKİ'den geldi. TOKİ verilecek olan çekilişsiz 11 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.Açık artırma yöntemi ile yapılacak satışlarda başvuru için TOKİ'ye başvuru yapmak yeterli olacak. Açık Artırma tarihi olarak belirtilen tarih ve yeri olarak, 11 Ağustos 2020, Salı günü, saat 10:00'da Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca TOKİ açık artırmaya katılamayanlar internet üzerinden de teklif verebilecek. TOKİ kurasız ev teklifi için (www.emlakyonetim.com.tr) teklif verilebilecek. TOKİ HANGİ İLLERDE KONUT SATIŞI VAR? TOKİ'nin çekilişsiz ev veren iller listesinde 36 adet il bulunuyor. Alıcılar konutları %25, peşin 120 ay vade ile alabilecek. Vade sayısı sadece İstanbul için farklı olacak. İşteanbul'da TOKİ çekilişsiz ev için verilen vade ise; %25, %40, %50 peşin 96 ve 120 ay vade seçenekleriyle olacak.

TOKİ ağustos ayı çekilişsiz kurasız konut satışı olan iller! Hatay, İzmir, Karaman, Kayseri, Sakarya, Samsun, Sivas, Tokat, Ankara, Balıkesir, Bartın, Batman, Adana, Afyonkarahisar, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Trabzon ve Zonguldak şehirlerinde satışa sunulan konutlar %25, peşin 120 ay vade ile sahip olabilecekler. TOKİ HANGİ İLLERDE İŞ YERİ SATIŞI VAR? TOKİ'nin çekilişsiz iş yeri veren iller listesinde 20 adet il bulunuyor. Alıcılar iş yerlerini %10, %25 peşin 120 ay vade ile alabiliyor. TOKİ'nin Ağustos ayında iş yeri satışı gerçekleştirdiği iller ise şöyle; Ayrıca, Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Çanakkale, Denizli, Kastamonu, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Siirt, Şanlıurfa, Trabzon, Uşak ve Yozgat şehirlerinde satışa sunulan iş yerleri %10, %25 peşin 120 ay vade ile alınabilecek. TOKİ açık artırmaya katılım için başvuru nereye yapılacak? TOKİ açık artırmaya katılmak isteyenler, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubeleri üzerinden başvuru teminatlarını ödeyecek. TOKİ'den kurasız ev alımı ve açık artırma çekilişine katılmak için; www.toki.gov.tr ile www.emlakyonetim.com.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

TOKİ BAŞVURU SIRASINDA NELER GEREKECEK? TOKİ'den ev ve iş yeri almak isteyen kişilerin T.C. vatandaşı ve 18 yaşını doldurması yeterli olacak. Kurasız ev çekilişine Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun kurulmuş tüzel kişilikler başvuru yapabilecektir. TOKİ'den kurasız ev çekilişi için; vergi sicil numarası, T.C. kimlik numarası ve fotoğraflı nüfus kayıt örneği yeterli olacak. TOKİ kurasız ev almak için bakaya ne kadar teminat yatırılacak? T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubelerine Nakit olarak; muhammen bedeli 99.999.- TL ye kadar olanlar için 5.000.-(Beşbin) TL, muhammen bedeli 100.000 - 349.999.- TL'ye kadar olanlar için 10.000.-(Onbin) TL, muhammen bedeli 350.000 – 999.999.- TL'ye kadar olanlar için 50.000.-(Ellibin) TL, muhammen bedeli 1.000.000.- TL ve üstünde olanlar için 100.000.-(Yüzbin) TL, katılım teminatı ödemek zorundadırlar. Başvuruların vekaleten yapılması durumunda, satışlarla ilgili tüm belgeleri düzenleme, imzalama, beyan ve taahhütlerde bulunma yetkisini içeren vekaletname,

Başvuru bir tüzel kişilik adına yapılacak ise, Şirketin yetki belgesi ve yetkili kişinin vekalet ile imza sirküleri.

(Alıcılar başvuru sırasında "Açık Artırma Satış Şartnamesi"ni imzalayacaklardır.) TOKİ AÇIK ARTIRMA İLE ALINAN KONUTLARINÖDEME KOŞULLARI TOKİ'nin Ağustos ayında yapacağı kurasız ve çekilişsiz ev satışları için konutların ödeme şartları merak ediliyor. Taşınmazların vade seçenekleri ek tabloda yer almaktadır. Ek tabloda yer alan ve hemen teslimli olarak satışa sunulan projelerde; Taşınmazlar mevcut durumu ile satışa sunulmuş olup, alıcılar taşınmazı görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılacaktır. İdarece bu taşınmazlarda herhangi bir tadilat ve onarım yapılmayacaktır.

Muhammen bedeller bütün projeler için KDV hariç olarak belirlenmiş olup, vadeli işyeri satışları ile İstanbul Bakırköy Yalı Ataköy Projesinde yer alan konutlar Gayrimenkul Satış Sözleşmesinde belirtilen satış bedeli ve teslim tarihine kadar gerçekleşen dönem artışları toplamı üzerinden hesaplanan tutar esas alınarak 3065 sayılı yasa kapsamında geçerli KDV oranı üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisi tutarı, taşınmazın tesliminden sonraki vadelere yayılarak tahsil edilecek, ayrıca vade sonuna kadar altı aylık artış dönemlerinin başında borç bakiyesine uygulanan artış tutarı üzerinden hesaplanan KDV tutarı kalan vadelere yayılarak, peşin işyeri satışları ile konutların satışlarında ise projenin teslimi aşamasında peşin olarak tahsil

edilecektir. Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalama aşamasında sözleşmeye ilişkin (tek nüsha) damga vergisi, ihale karar pulu ile vb. giderler alıcı tarafından ödenecektir. Vadeli İşyeri/konut satışlarında taksit borç bakiyesi, vade süresince her altı ayda bir (Ocak ve Temmuz), teslim ve artış oranı bilgilerini içeren tabloda yer alan artış oranları uygulanarak hesaplanır ve alıcı tarafından ödenir. İlk taksit ödeme tarihi sözleşme imzalama tarihini takip eden bir sonraki ay olup, söz konusu satışlar ile ilgili ilk artış uygulaması Ocak 2021 tarihinde realize edilecektir.