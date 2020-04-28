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TOKİ Manisa çekilişi yapılıyor: Köprübaşı, Akhisar ve Salihli Kura sonuçları canlı yayında!

EMLAK HABERLERİ  | 28.04.2020 11:32 | Son Güncelleme

TOKİ çekilişleri internet canlı yayınları ile yeniden başladı. Bugünkü Manisa’da üç proje için kura çekilişi yapılacak. Köprübaşı’nda 75, Akhisar’da 125, Salihli’deki 150 konut için çekiliş online canlı yayın üzerinden izlenebiliyor. İşte TOKİ Manisa çekilişi canlı yayın linki...

TOKİ Manisa çekilişi yapılıyor: Köprübaşı, Akhisar ve Salihli Kura sonuçları canlı yayında!

Bir süre ara verilen TOKİ’nin 100 bin konut çekilişleri kaldığı yerden devam ediyor. 28 Nisan itibari ile Manisa’nın Köprübaşı, Akhisar ve Salihli ilçelerindeki toplu konut projeleri için bugün toplam 350 konutluk bir çekiliş gerçekleştiriliyor. Peki Manisa TOKİ kura sonuçları internetten canlı yayın ile nasıl izlenir? Bilindiği gibi koronavirüs önlemleri kapsamında artık TOKİ kura çekilişleri sadece online canlı yayın ile takip edilebiliyor. İşte kura çekilişi canlı yayın linki...

MANİSA KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN

TOKİ Manisa çekilişi canlı yayın - Facebook (Çekiliş saati: Köprübaşı 10.00, Akhisar 11.00, Salihli 13.00)

TOKİ Manisa çekilişi canlı yayın - Twitter

MANİSA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Çekilişten çıkan sonuçların TOKİ’nin resmi sitesinden yayımlanması için belli bir süreye ihtiyaç duyuluyor. Asil ve yedeklerin kura ile belirlenmesi sonrası oluşturulacak isim listesi aşağıdaki link ile ulaşabileceğiniz TOKİ’nin resmi sitesinden ilan edilecek.

TOKİ Manisa Köprübaşı kura sonuçları isim listesi için tıklayınız (Çekiliş: 10.00)

TOKİ Manisa Akhisar kura sonuçları isim listesi için tıklayınız (Çekiliş: 11.00)

TOKİ Manisa Akhisar kura sonuçları isim listesi için tıklayınız (Çekiliş: 11.00)

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Anahtar Kelimeler:
manisa, toki, AKHİSAR, Salihli, kura sonuçları, canlı yayın,

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