TOKİ Nevşehir kura sonuçları canlı yayında! Kozaklı, Acıgöl, Derinkuyu TOKİ çekilişi nasıl canlı izlenir?

Bir süre ara verilen TOKİ’nin 100 bin konut çekilişleri kaldığı yerden devam ediyor. 29 Nisan itibari ile Nevşehir’in üç ilçesindeki toplam 397 konuttan oluşan projeler için çekiliş gerçekleştirilecek. Peki Nevşehir TOKİ kura sonuçları internetten canlı yayın ile nasıl izlenir? Bilindiği gibi koronavirüs önlemleri kapsamında artık TOKİ kura çekilişleri sadece online canlı yayın ile takip edilebiliyor. İşte Nevşehir’in Kozaklı, Acıgöl ve Derinkuyu ilçeleri toplu konu projeleri kura çekilişi canlı yayın linki...

DENİZLİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN

TOKİ Nevşehir canlı çekiliş - Facebook (Kozaklı çekiliş saati: 10.00, Acıgöl çekiliş saati: 12.00, Derinkuyu çekiliş saati: 14.00)

TOKİ Nevşehir canlı - Twitter

NEVŞEHİR KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Çekilişten çıkan sonuçların TOKİ’nin resmi sitesinden yayımlanması için belli bir süreye ihtiyaç duyuluyor. Asil ve yedeklerin kura ile belirlenmesi sonrası oluşturulacak isim listesi aşağıdaki link ile ulaşabileceğiniz TOKİ’nin resmi sitesinden ilan edilecek.

TOKİ Nevşehir Kozaklı ilçesi kura sonuçları isim listesi için tıklayınız (Çekiliş: 10.00)

TOKİ Nevşehir Acıgöl ilçesi kura sonuçları isim listesi için tıklayınız (Çekiliş: 12.00)

TOKİ Nevşehir Derinkuyu ilçesi kura sonuçları isim listesi için tıklayınız (Çekiliş: 15.00)

