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TOKİ’nin ucuz konut projesiyle ilgili dikkat çeken açıklama: 'Satılık ve kiralık daire fiyatları düşecek'

15.09.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin gündemi Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından duyurulan ucuz konut projesi. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarının paylaşılmasının ardından başvurular dün başladı, vatandaşlar yoğun talep gösterdi. Dar gelirli aileler için TOKİ, tek seferde 250 bin konut inşa edecek. Sektör temsilcileri, inşa edilecek olan konutların inşaat sektörüne nasıl bir etki oluşturacağına dair değerlendirmede bulundu. İşte haberi ayrıntıları...

TOKİ’nin ucuz konut projesiyle ilgili dikkat çeken açıklama: 'Satılık ve kiralık daire fiyatları düşecek'

İnşaat sektörü ve iş dünyası temsilcileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan ‘İlk Evim İlk İş Yerim’ müjdesinin ardından piyasada dengelerin nasıl seyredeceğine ilişkin açıklamada bulundu. Proje de 4010 konutun yapılacağı Diyarbakır’da, sektör temsilcilerinden Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkan adayı iş adamı Musa Karagöz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TOKİ açıklamasını olumlu bulduğunu, piyasada arz talep ilişkisinin artacağını söyledi.

Firmaların son zamanlarda daire satmakta zorlandığına değinen Karagöz, “Firmalarımız daire satmakta büyük sıkıntılar çekiyor. Arz talep yapılamadığı için alıcı da daire sahibi olamıyor. Bundan dolayı bir iyileştirme olacağını bekliyorduk. Açıklanan sosyal konut projesinin ciddi anlamda piyasaya pozitif etkisi olacaktır” dedi.

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'SATILIK VE KİRALIK DAİRE FİYATLARI DÜŞECEK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde müjdesini verdiği TOKİ projesinin satılık ve kiralık dairelere etkisinin olacağına dikkat çeken Karagöz, “Satılık ve kiralık dairelerde kesinlikle düşüş sağlanacak. Sektör pozitif bir hava yakaladığı takdirde satılık ve kiralık daire fiyatları da düşecek. Buna örnek verirsek, güzel bir proje açıklandığı zaman insanlarımız elindeki malı ucuza satıp gerçekleşen projeye yönelir. Açıklanan proje de halkımız için bir umuttur” diye konuştu.

Açıklanan projenin alt sektöre de pozitif etki sağlayacağını belirten Karagöz, alt sektörde durgunluğun canlanacağını ifade etti. Karagöz, “Alt sektörde hazır beton firmaları başta olmak üzere, bunlara bağlı olarak taşeronlar, tedarikçiler ve hırdavatçılar, olumlu yönde etkilenecektir. TOKİ’ye bağlı ciddi yatırımlar oluyor. Alt sektörde geçtiğimiz aylardan bu yana bir durgunluk vardı. Umarım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasını yaptığı TOKİ müjdesiyle ilgili alt sektöre pozitif bir hava yansır” ifadelerinde bulundu.

Açıklanan TOKİ projesinin enflasyona olumlu yönde etki oluşturacağını ifade efen Karagöz, “Buna benzer projelerin daha fazla üretilmesini umut ediyoruz. Çünkü işçisinden tut işverenine kadar para kazanmış oluyor. Bunun en büyük olumlu yanı da enflasyonun pozitif yönden etkilemesidir” şeklinde konuştu. (İHA)

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Milyonlar bekliyordu! İşte ucuz sosyal konut projesinde örnek konutlarMilyonlar bekliyordu! İşte ucuz sosyal konut projesinde örnek konutlar
Anahtar Kelimeler:
TOKİ konut
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