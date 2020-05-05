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TOKİ'nin yüzde 20'lik indirim kampanyası yarın başlıyor

EMLAK HABERLERİ  | 05.05.2020 12:11 | Son Güncelleme

TOKİ tarafından, borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için başlatılan yüzde 20'lik indirim kampanyasına başvurular yarın başlıyor.

TOKİ'nin yüzde 20'lik indirim kampanyası yarın başlıyor

AA muhabirinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 20 oranında indirim yapılacak.

Yüzde 20 indirim kampanyasından, bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 20 indirim kampanyasından faydalanabilecek.

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, 6 Mayıs-19 Haziran tarihlerinde ilgili bankaya başvurabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında indirimden yararlanılamayacak.

KAMPANYADAN YARARLANMA ŞARTLARI

İndirimden faydalanacak konut ve iş yeri alıcılarının, başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat ve herhangi bir borçlarının bulunmaması gerekiyor.

Kampanyadan, geri ödeme taksidi 2018 sonuna kadar başlamış konut ve iş yerlerinin sahipleri yararlanacak. İndirim kampanyasına taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan projeler dahil edilmedi.

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.

KAYNAK:AA

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