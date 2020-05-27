TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları canlı izle: Şanlıurfa Karaköprü TOKİ çekilişi canlı yayında!

Haftaiçi her gün farklı illerde TOKİ projeleri için kura çekimleri devam ediyor. Bayram sonrası bugünün ilk kura çekilişi Şanlıurfa'ın Karaköprü ilçesindeki Maşuk Projesi için yapılacak. 27 Mayıs itibari ile Şanlıurfa'da 420 tanesi 2+1 ve 180 tanesi 3+1 olmak üzere toplam 600 konuttan oluşan proje için kura çekilişi heyecanla bekleniyor. Peki Şanlıurfa TOKİ kura sonuçları internetten canlı yayın ile nasıl izlenir? Bilindiği gibi koronavirüs önlemleri kapsamında artık TOKİ kura çekilişleri sadece online canlı yayın ile takip edilebiliyor. İşte Şanlıurfa toplu konu projesi kura çekilişi canlı yayın linki...

ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ MAŞUK KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN

TOKİ Şanlıurfa Karaköprü canlı çekiliş - Facebook (çekiliş saati: 10.00)

TOKİ Şanlıurfa Karaköprü canlı çekiliş canlı - Twitter

ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Çekilişten çıkan sonuçların TOKİ’nin resmi sitesinden yayımlanması için belli bir süreye ihtiyaç duyuluyor. Asil ve yedeklerin kura ile belirlenmesi sonrası oluşturulacak isim listesi aşağıdaki link ile ulaşabileceğiniz TOKİ’nin resmi sitesinden ilan edilecek.

TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları isim listesi için tıklayınız (Çekiliş: 10.00)

