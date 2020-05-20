TOKİ Şırnak kura sonuçları canlı izle: Uludure TOKİ çekilişi!

TOKİ projelerinden biri için bugün Şırnak’ta kura çekilişi yapılacak. 20 Mayıs itibari ile Şırnak Uluderedeki’de 100, konuttan oluşan proje için kura çekilişi heyecanla bekleniyor. Peki Şırnak TOKİ kura sonuçları internetten canlı yayın ile nasıl izlenir? Bilindiği gibi koronavirüs önlemleri kapsamında artık TOKİ kura çekilişleri sadece online canlı yayın ile takip edilebiliyor. İşte Şırnak toplu konu projesi kura çekilişi canlı yayın linki...

ŞIRNAK ULUDERE KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN

ŞIRNAK KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Çekilişten çıkan sonuçların TOKİ’nin resmi sitesinden yayımlanması için belli bir süreye ihtiyaç duyuluyor. Asil ve yedeklerin kura ile belirlenmesi sonrası oluşturulacak isim listesi aşağıdaki link ile ulaşabileceğiniz TOKİ’nin resmi sitesinden ilan edilecek.

TOKİ Şırnak Uludere ilçesi kura sonuçları isim listesi için tıklayınız (Çekiliş: 10.00)

