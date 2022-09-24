TOKİ sosyal konut sonrası evler elde kaldı: Satış değil, alış hız kesti: Fiyatlar 200 bin lira geriledi ama...

Türkiye genelinde konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 azalarak 123 bin 491 oldu. Geçen yılın Ağustos ayında 141 bin 400 konut satılmıştı. Satışlar, Temmuz ayında bir yıl sonra ilk kez gerilemiş ve yıllık bazda yüzde 13 düşüş kaydetmişti. Böylece konut satışlarında yıllık bazda gerileme ikinci ayında da sürmüş oldu.

Konut satışlarında yıllık bazda düşüş devam ederken Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak tanımlanan ‘İlk evim, ilk işyerim’ projesi geçtiğimiz haftalarda kamuoyuna tanıtıldı. Projenin, Türkiye’deki barınma sorununun çözümüne ne oranda katkı sunacağı kadar, son dönemde artan konut satış ve kira fiyatlarını nasıl etkileyeceği merak konusu olurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan açıklama geldi. Erdoğan, ‘yatırımın ülkenin tamamında ev ve kira fiyatlarını düşüreceği gibi vatandaşların konuta ulaşımını da kolaylaştıracağını’ söyledi.

MİLYON LİRALIK EVLER BEKLEMEDE

Show TV’de yer alan haberde, sektör temsilcileri TOKİ sosyal konut projesinin açıklanmasının sonrasında piyasalarda durgunluk olduğunu ifade ederken, fiyatların da geri geldiğini dile getirdiler. Emlakçılar ellerindeki ilanların ortalama 2 aydır beklediğini ama alan olmadığını belirtiyor. Emlakçılar, “Elimizde önceden ev az vardı ama talep çoktu. Şu an ise konut fazla talep az. Milyonlarca liralık daireler 2,5 aydır elimizde bekliyor” diyor.

FİYATLAR 200 BİN LİRA GERİLEDİ

Bu durum ise ev almayı düşünenlerin az da olsa elini güçlendirdi. Milyon liralık evlerin fiyatlarının 200-300 bin lira düştüğü kaydedildi. “Dövizdeki artışla mülkümüz değer kaybetmese bile satın alma gücümüz değer kaybediyor” diyerek konut satışının değil alışının hız kestiğini vurgulayan sektör temsilcileri, “Konut fiyatlarında diğer yatırım araçları ile kıyaslandığında reelde bir düşüş olacaktır. Kenarda parası olan ev alsın demiyorum ama evlenen ve kirada oturacak olan bir çift ev alırsa zarar etmez” diyerek tavsiyede bulundular.

Uzmanlara göre emlak piyasasındaki bu durgunluğun bir süre daha devam edeceği belirtilirken, “Diğer alternatif yatırım araçlarından arsa, arazi, dükkan ve ofisler daha kazançlı olabilir” dediler.



