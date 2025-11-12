FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak

TOKİ T.C. numarasına göre başvuru şartları | Bugün başvuracaklar dikkat! 500 bin konut başvurusu nasıl yapılır? İşte 2025 TOKİ başvuru ücreti

81 ilde 500 bin konut projesine başvurmak isteyen vatandaşlar başvuru yöntemlerini araştırıyor. TOKİ T.C. kimlik numarasına göre başvuru şartları belli oldu. Peki, TOKİ başvurusu nasıl, nereden yapılır? TOKİ başvuru ücreti ne kadar? İşte TOKİ projesiyle ev sahibi olmak isteyenler için tüm merak edilenler...

TOKİ T.C. numarasına göre başvuru şartları | Bugün başvuracaklar dikkat! 500 bin konut başvurusu nasıl yapılır? İşte 2025 TOKİ başvuru ücreti
Hande Dağ

TOKİ 500 bin konut başvuruları başladı. Buna göre e-Devlet üzerinden başvuru yapacakların T.C. kimlik numarası detayına dikkat etmeleri gerekiyor. Peki, TOKİ 500 bin konut başvurusu nereden nasıl yapılır? TOKİ başvuru ücreti ne kadar? İşte tüm detaylar ve TOKİ başvuru şartları...

TOKİ T.C. numarasına göre başvuru şartları | Bugün başvuracaklar dikkat! 500 bin konut başvurusu nasıl yapılır? İşte 2025 TOKİ başvuru ücreti 1

"Yüzyılın Konut Projesi"nde 81 ilde inşa edilecek, 500 bin sosyal konut projesi için başvurular 10 Kasım Pazartesi günü başladı.

TOKİ BAŞVURUSU NEREDEN NASIL YAPILIR?

Buna göre, başvurular e-Devlet'ten veya Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla yapılıyor.

TOKİ T.C. numarasına göre başvuru şartları | Bugün başvuracaklar dikkat! 500 bin konut başvurusu nasıl yapılır? İşte 2025 TOKİ başvuru ücreti 2

E-DEVLET BAŞVURUSU YAPACAKLAR DİKKAT

e-Devlet üzerinden yapılacak başvurularda sistemsel yoğunluğu azaltmak için kampanyanın ilk 5 gününde T.C. kimlik numarasının son rakamına göre başvurular alınacak.

10 Kasım'da TC kimlik numarası son rakamı "0", 11 Kasım'da "2", 12 Kasım'da "4", 13 Kasım'da "6", 14 Kasım'da ise "8" olanlar başvuru yapabilecek.

15 Kasım itibarıyla da kimlik numarasına bakılmaksızın herkes başvuruda bulunabilecek.

Yetkili banka şubelerine yapılacak başvurularda ise kimlik numarası şartı aranmayacak.

TOKİ T.C. numarasına göre başvuru şartları | Bugün başvuracaklar dikkat! 500 bin konut başvurusu nasıl yapılır? İşte 2025 TOKİ başvuru ücreti 3

TOKİ BAŞVURUSU SON TARİH

e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık'ta sona erecek.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ

2025 TOKİ sosyal konut başvuru ücreti 5 bin TL.

Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerinin başvuru işlemleri, başvuru bedeli alınmadan sadece şubeler aracılığıyla yapılacak.

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI

TOKİ T.C. numarasına göre başvuru şartları | Bugün başvuracaklar dikkat! 500 bin konut başvurusu nasıl yapılır? İşte 2025 TOKİ başvuru ücreti 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sermaye piyasalarında manipülasyonun cezası artıyor!Sermaye piyasalarında manipülasyonun cezası artıyor!
THY hisseleri uçuşa Geçti: 3. çeyrekte beklentileri aşan kâr açıklaması sonrası hedef fiyatlar güncellendiTHY hisseleri uçuşa Geçti: 3. çeyrekte beklentileri aşan kâr açıklaması sonrası hedef fiyatlar güncellendi

Anahtar Kelimeler:
TOKİ toki başvuru toki başvuru ücreti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gürcistan'da kargo uçağımız düştü! Uçağın enkazına ulaşıldı

Gürcistan'da kargo uçağımız düştü! Uçağın enkazına ulaşıldı

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Yüksel Yıldırım G.Saray'a açtı ağzını yumdu gözünü!

Yüksel Yıldırım G.Saray'a açtı ağzını yumdu gözünü!

"Muazzez Ersoy'un Nijeryalı sevgilisi" yorumları çileden çıkardı

"Muazzez Ersoy'un Nijeryalı sevgilisi" yorumları çileden çıkardı

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

ŞOK'ta Sinbo ısıtıcı 549 TL!

ŞOK'ta Sinbo ısıtıcı 549 TL!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.