TOKİ T.C. numarasına göre başvuru şartları | Bugün başvuracaklar dikkat! 500 bin konut başvurusu nasıl yapılır? İşte 2025 TOKİ başvuru ücreti

TOKİ 500 bin konut başvuruları başladı. Buna göre e-Devlet üzerinden başvuru yapacakların T.C. kimlik numarası detayına dikkat etmeleri gerekiyor. Peki, TOKİ 500 bin konut başvurusu nereden nasıl yapılır? TOKİ başvuru ücreti ne kadar? İşte tüm detaylar ve TOKİ başvuru şartları...

"Yüzyılın Konut Projesi"nde 81 ilde inşa edilecek, 500 bin sosyal konut projesi için başvurular 10 Kasım Pazartesi günü başladı.

TOKİ BAŞVURUSU NEREDEN NASIL YAPILIR?

Buna göre, başvurular e-Devlet'ten veya Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla yapılıyor.

E-DEVLET BAŞVURUSU YAPACAKLAR DİKKAT

e-Devlet üzerinden yapılacak başvurularda sistemsel yoğunluğu azaltmak için kampanyanın ilk 5 gününde T.C. kimlik numarasının son rakamına göre başvurular alınacak.

10 Kasım'da TC kimlik numarası son rakamı "0", 11 Kasım'da "2", 12 Kasım'da "4", 13 Kasım'da "6", 14 Kasım'da ise "8" olanlar başvuru yapabilecek.

15 Kasım itibarıyla da kimlik numarasına bakılmaksızın herkes başvuruda bulunabilecek.

Yetkili banka şubelerine yapılacak başvurularda ise kimlik numarası şartı aranmayacak.

TOKİ BAŞVURUSU SON TARİH

e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık'ta sona erecek.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ

2025 TOKİ sosyal konut başvuru ücreti 5 bin TL.

Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerinin başvuru işlemleri, başvuru bedeli alınmadan sadece şubeler aracılığıyla yapılacak.

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI