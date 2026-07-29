TOKİ tarihi açıkladı! Fiyatlar 315 bin TL'den başlayacak, peşin alımda indirim

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 49 İlde 737 arsayı 12 - 13 - 14 Ağustos 2026 tarihinde açık artırma yöntemiyle satacak.

Satış kapsamında konut, ticaret, turizm, tarım, sanayi, spor, özel eğitim, kentsel çalışma, plansız alan, rekreasyon alanı, akaryakıt tesis alanı ve ağaçlandırılacak alan niteliğindeki arsalar alıcılarını bekleyecek.

48 AY VADE SEÇENEĞİ

Alıcılar, arsaları yüzde 25 peşinatla 48 ay vade veya yüzde 30 peşinatla 48 ay vade seçenekleriyle satın alabilecek. Bazı taşınmazlar ise peşin ödeme yöntemiyle satışa çıkarılacak.

PEŞİN ALIMLARDA YÜZDE 15 İNDİRİM

Peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacağı belirtilirken, satışa sunulan arsaların başlangıç fiyatı ise 315 bin lira olarak açıklandı.

ARSA SATIŞI OLACAK İLLER

Muhammen bedeli 18 milyar 724 milyon 303 bin 30 lira olan toplam 2 milyon 777 bin 954 metrekare büyüklüğündeki Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tunceli, Van, Yalova ve Zonguldak'ta bulunan 737 arsa açık artırmayla satılacak.

ARSA SATIŞI AÇIK ARTIRMA TARİHLERİ NE ZAMAN?

Açık artırmalar, 12 - 13 - 14 Ağustos 2026 tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internet üzerinden de (muzayede.emlakyonetim.com.tr) teklif verilebilecek.

Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "muzayede.emlakyonetim.com.tr" internet adreslerinden ve "444 84 34" numaralı telefondan ulaşılabilecek.