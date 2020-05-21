TOKİ Tunceli kura sonuçları canlı izle: Tunceli TOKİ çekilişi canlı yayında!

Haftaiçi her gün farklı illerde TOKİ projeleri için kura çekimleri devam ediyor. Bugünün ikinci kura çekilişi Tunceli’de yapılacak. 21 Mayıs itibari ile Tunceli’de 140 tanesi 2+1 ve 60 tanesi 3+1 olmak üzere toplam 200 konuttan oluşan proje için kura çekilişi heyecanla bekleniyor. Peki Tunceli TOKİ kura sonuçları internetten canlı yayın ile nasıl izlenir? Bilindiği gibi koronavirüs önlemleri kapsamında artık TOKİ kura çekilişleri sadece online canlı yayın ile takip edilebiliyor. İşte Tunceli toplu konu projesi kura çekilişi canlı yayın linki...

TUNCELİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN

TOKİ Tunceli canlı çekiliş - Facebook (çekiliş saati: 12.00)

TOKİ Tunceli canlı çekiliş canlı - Twitter

TUNCELİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Çekilişten çıkan sonuçların TOKİ’nin resmi sitesinden yayımlanması için belli bir süreye ihtiyaç duyuluyor. Asil ve yedeklerin kura ile belirlenmesi sonrası oluşturulacak isim listesi aşağıdaki link ile ulaşabileceğiniz TOKİ’nin resmi sitesinden ilan edilecek.

TOKİ Tunceli kura sonuçları isim listesi için tıklayınız (Çekiliş: 12.00)

