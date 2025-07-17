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TÜİK açıkladı! Haziran'da konut satışı arttı, en çok o ilde alım oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin konut satışı istatistiklerini açıkladı. TÜİK'in verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışı sayısı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,8 artarak, 107 bin 723 oldu. Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışları, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 artarak 1565'e çıktı.

TÜİK açıkladı! Haziran'da konut satışı arttı, en çok o ilde alım oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin konut satışı istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışı sayısı, haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 35,8 artışla, 107 bin 723'e çıktı.

TÜİK açıkladı! Haziran da konut satışı arttı, en çok o ilde alım oldu 1

EN ÇOK KONUT SATILAN İL: İSTANBUL

İstanbul, 17 bin 656 ile haziranda en çok konutun satıldığı il oldu. Bu ili 9 bin 428 konut satışıyla Ankara, 5 bin 987 ile İzmir takip etti.
Konut satışı sayısının en az olduğu iller ise 38 konutla Ardahan, 62 ile Bayburt ve 81 konutla Hakkari olarak sıralandı.

Haziranda yabancılara 1565 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları, haziranda yıllık bazda yüzde 8,7 arttı. Söz konusu ayda toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan satışların payı yüzde 1,5 oldu.

TÜİK açıkladı! Haziran da konut satışı arttı, en çok o ilde alım oldu 2

İLK SIRA ANTALYA

Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı 603 konutla Antalya aldı. Bu ili 521 konutla İstanbul ve 128 konutla Mersin takip etti.

Yabancılara yapılan konut satışları, ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 azalarak 9 bin 354'e düştü.
Ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı Rusya vatandaşlarına yapıldı. Söz konusu ayda Rusya vatandaşları, Türkiye'den 326 konut satın aldı. Bu ülkeyi, 111 konutla Ukrayna ve 109 konutla İran vatandaşları izledi.

TÜİK açıkladı! Haziran da konut satışı arttı, en çok o ilde alım oldu 3

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI YÜKSELDİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 112,6 artışla 14 bin 484 olarak kayıtlara geçti.
Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 13,4 olarak gerçekleşti.

Ocak-haziran döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100,5 artışla 103 bin 90'a yükseldi.
Haziran ayındaki ipotekli satışların 3 bin 384'ü, ocak-haziran dönemindeki satışların 24 bin 446'sı ilk el satışları olarak belirlendi.

TÜİK açıkladı! Haziran da konut satışı arttı, en çok o ilde alım oldu 4

KONUT SATIŞLARI HAZİRAN'DA YÜKSELDİ

Türkiye genelinde diğer konut satışları, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,6 artarak 93 bin 239 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 86,6 olarak hesaplandı.

Ocak-haziran döneminde gerçekleşen diğer konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,3 artışla 588 bin 803 olarak kayıtlara geçti.
TÜİK açıkladı! Haziran da konut satışı arttı, en çok o ilde alım oldu 5

Ülke genelinde ilk el konut satış sayısı, haziranda yıllık bazda yüzde 32 artarak 33 bin 569'a yükseldi. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 31,2 olarak tespit edildi. İlk el konut satışları ocak-haziran döneminde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,8 artışla 207 bin 624 oldu.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,6 artış göstererek 74 bin 154 olarak hesaplandı. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 68,8 olarak belirlendi. İkinci el konut satışları ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,3 artışla 484 bin 269 olarak kaydedildi.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
emlak konut tüik
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