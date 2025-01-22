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'Tüm şartları zorlayın' Akıllardaki soruya 'Hem evet hem hayır' cevabı! Ev alacaklara konut kredisi ve fiyat tahmini

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
22.01.2025 10:28
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Ev almak Türkiye'de pek çok kişinin birikimlerini değerlendirmek için tercih ettiği bir yatırım yöntemi. Bir yandan da kira ödemek istemeyenler oturacakları bir evin sahibi olmak istiyor. Bu nedenle konut fiyatları ve konut kredisi faizleri sık sık araştırılıyor. Son dönemde kredi faizleri ile ilgili gelişmeler ve fiyatlardaki yön vatandaşların radarındayken 2025 yılında yaşanacak değişimler de merak ediliyor. Ekonomim Yazarı Alaattin Aktaş, ev almak isteyenler için değerlendirmelerde bulundu.

'Tüm şartları zorlayın' Akıllardaki soruya 'Hem evet hem hayır' cevabı! Ev alacaklara konut kredisi ve fiyat tahmini

Konut fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Ev almak için doğru zaman mı? Konut kredisi faizleri düşer mi? Ev sahibi olmak isteyen ya da yatırım amaçlı ev almayı düşünen pek çok vatandaş bu soruların yanıtını merak ediyor. Özellikle Merkez Bankası'nın faize gitmesinin ardından faiz indirimlerine devam edecek olması ihtimali, bankaların konut kredisi faizlerinde düşüş beklentisini de beraberinde getirdi. Üstelik kredi faizlerinin düşeceğine dair beklenti dahi bazı konut fiyatlarında artışa dahi yol açtı. Şimdi vatandaşlar, kredi faizleri için ideal tarih ile konut almak için doğru zamanı araştırıyor. Peki, gayrimenkul piyasası için tahminler neler?

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Ekonomim'de yer alan yazısında Alaattin Aktaş, konut piyasasına dair değerlendirmelerde bulundu. Aktaş'ın yazısından satır başları şu şekilde:

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"Bir yandan hem kredi faizleri görece aşağı çekiliyor, hem krediye ulaşmak biraz daha kolay hale geliyor, hem de öyle görünüyor ki konut talebi artış gösteriyor.

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"PARA YER BULAMAZSA KONUTA GİDER"

2024, sanki 2025’in işaretlerini verircesine kapandı. Tamam, aralık aylarında talep artar ve bağlı olarak satışlar da genel olarak yüksek gerçekleşir ama geçen aralıkta bu durum iyice belirginleşti. Belli bu eğilim 2025’e ilişkin önemli bir işaret.

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Peki 2025’te neler olabilir, yıl içinde neler yaşanacağı beklenmeli, gelin bir de onlara bakalım...

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  • Merkez Bankası’nın politika faizi yarın muhtemelen biraz daha aşağı çekilecek. Yarın herhangi bir değişiklik yapılmasa bile faizde bu yıl yönün aşağı doğru olacağını herkes biliyor.

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  • Politika faizi aşağı gittikçe mevduat ve para piyasası fonlarının getirisi de düşecek.

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  • Kur korumalı mevduat hesabınız varsa artık vade bittikçe onu da yenileyemeyeceksiniz. Paranız döviz olarak hesabınıza yatırılacak. O dövizi ya olduğu gibi muhafaza edeceksiniz ya Türk parasına çevirip değerlendirmek isteyeceksiniz ya da o dövizle bir varlık almaya yöneleceksiniz.

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  • Döviz tasarrufunu tercih eden birisiniz ama bakıyorsunuz uzun süredir reel olarak kayba uğramaktasınız, 2025 için de ekonomi yönetiminin tercihi dövizin enflasyon kadar artmaması yönünde, bu durumda oturup düşünüyorsunuz “Acaba dövizde kalsam mı, çıkıp yeni alanlar arasam mı” diye.

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  • Bütün bu arayışlar arasında paranızın da elvermesine bağlı olarak aklınıza konut geliyor. Fiyatları bir süredir iyi kötü gözlüyorsunuz ve reel olarak bir düşüş yaşanmıştı. “Konut almak için uygun bir dönem mi” diye düşünmeden edemiyorsunuz.

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EV ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?

Sahi konut almak için uygun bir dönem mi? Bu sorunun yanıtı hem evet, hem hayır! Çünkü yanıt, ne amaçla konut alacağınıza göre evet de olabilir, hayır da... Okurlarım finansal yatırım araçları için hiçbir zaman öneride bulunmadığımı biliyordur. Ancak konutta durum başka... Ben hep dile getirdiğim görüşümü tekrarlayabilirim:

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  • Eğer beğendiğiniz ve oturacağınız bir konutsa tüm şartları zorlayıp alın.

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  • Kira geliri elde ederim, bir zaman sonra prim yaptığında da satarım diye düşünüyorsanız, yani yatırım amaçlı bir alım olarak görüyorsanız bundan uzak durmaya bakın. Ama konut fiyatlarının çok hızlı artacağı düşüncesindeyseniz ve aldığınız konutu kısa bir süre sonra iyi bir kazançla satabileceğinize inanıyorsanız, durum değişebilir.

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"FAİZLER GERİLEYECEK, KONUT KREDİSİNE ULAŞMAK KOLAYLAŞACAK"

Olağandışı gelişmeler yaşanmadığı takdirde bu yılın enflasyonu geçen yılın çok fazla olmasa da altında kalacak. Biraz önce vurguladığım gibi faizler gerileyecek, konut kredisine ulaşmak da kolaylaşacak, bu kredinin maliyeti de görece gerileyecek.

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"KONUT FİYATLARINDA HIZLANMIŞ BİR ARTIŞ GÖRÜLEBİLİR"

Parasını ne yapacağını düşünenlerin çoğalmasıyla birlikte konuta talep artış gösterebilecek, bu da fiyatların daha hızlı artması sonucunu doğurabilecek. Dolayısıyla bu yıl konut fiyatlarında en azından geçen yıldakine göre biraz da hızlanmış bir artış görülebilir"

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Hissenet
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