'Tüm şartları zorlayın' Akıllardaki soruya 'Hem evet hem hayır' cevabı! Ev alacaklara konut kredisi ve fiyat tahmini

Konut fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Ev almak için doğru zaman mı? Konut kredisi faizleri düşer mi? Ev sahibi olmak isteyen ya da yatırım amaçlı ev almayı düşünen pek çok vatandaş bu soruların yanıtını merak ediyor. Özellikle Merkez Bankası'nın faize gitmesinin ardından faiz indirimlerine devam edecek olması ihtimali, bankaların konut kredisi faizlerinde düşüş beklentisini de beraberinde getirdi. Üstelik kredi faizlerinin düşeceğine dair beklenti dahi bazı konut fiyatlarında artışa dahi yol açtı. Şimdi vatandaşlar, kredi faizleri için ideal tarih ile konut almak için doğru zamanı araştırıyor. Peki, gayrimenkul piyasası için tahminler neler?
Ekonomim'de yer alan yazısında Alaattin Aktaş, konut piyasasına dair değerlendirmelerde bulundu. Aktaş'ın yazısından satır başları şu şekilde:
"Bir yandan hem kredi faizleri görece aşağı çekiliyor, hem krediye ulaşmak biraz daha kolay hale geliyor, hem de öyle görünüyor ki konut talebi artış gösteriyor.
2024, sanki 2025’in işaretlerini verircesine kapandı. Tamam, aralık aylarında talep artar ve bağlı olarak satışlar da genel olarak yüksek gerçekleşir ama geçen aralıkta bu durum iyice belirginleşti. Belli bu eğilim 2025’e ilişkin önemli bir işaret.
Peki 2025’te neler olabilir, yıl içinde neler yaşanacağı beklenmeli, gelin bir de onlara bakalım...
Sahi konut almak için uygun bir dönem mi? Bu sorunun yanıtı hem evet, hem hayır! Çünkü yanıt, ne amaçla konut alacağınıza göre evet de olabilir, hayır da... Okurlarım finansal yatırım araçları için hiçbir zaman öneride bulunmadığımı biliyordur. Ancak konutta durum başka... Ben hep dile getirdiğim görüşümü tekrarlayabilirim:
Olağandışı gelişmeler yaşanmadığı takdirde bu yılın enflasyonu geçen yılın çok fazla olmasa da altında kalacak. Biraz önce vurguladığım gibi faizler gerileyecek, konut kredisine ulaşmak da kolaylaşacak, bu kredinin maliyeti de görece gerileyecek.
Parasını ne yapacağını düşünenlerin çoğalmasıyla birlikte konuta talep artış gösterebilecek, bu da fiyatların daha hızlı artması sonucunu doğurabilecek. Dolayısıyla bu yıl konut fiyatlarında en azından geçen yıldakine göre biraz da hızlanmış bir artış görülebilir"
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